ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОВОРОТНО-ДИСКОВОГО ЗАТВОРА ЭНЭКОС СЕРИИ СТАНДАРТ

25 мая 2018 года ООО «Группа ЭНЭКОС» проведет на своей производственной площадке презентацию нового изделия – поворотно-дискового затвора ЭНЭКОС серии Стандарт, полностью произведенного в России, включая литье из высокопрочного чугуна и российские комплектующие. Данное изделие полностью изготовлено в соответствии с требованиями программы импортозамещения, в его создании задействованы более 10 российских производителей.

В презентации 25 мая будут принимать участие представители Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, руководители Водоканалов СЗФО, представители СМИ. Презентация – уникальная возможность посетить экскурсию по производственной линии ООО «Группа ЭНЭКОС» и увидеть, как создается современная российская запорная арматура. Специалисты компании проведут по основным этапам производственного процесса и продемонстрируют работу современного высокотехнологичного оборудования.

Представляемый на презентации затвор создан с учетом всех современных требований к запорной арматуре на основе многолетнего опыта ООО «Группа ЭНЭКОС». Отличительной особенностью нового изделия является сочетание высокого уровня качества, соответствующего европейским стандартам, и доступной цены, которой удалось достичь за счет использования исключительно российских комплектующих.

«В процессе разработки поворотно-дискового затвора нового поколения мы стремились, прежде всего, создать качественное изделие с доступной ценой, максимально продолжительной гарантией и высокой отказоустойчивостью. Это является важной составляющей в системе водоснабжения, т.к. техническое состояние системы водоснабжения во многих регионах России по-прежнему остается неудовлетворительным, а основным сдерживающим фактором в вопросе замены устаревшей арматуры на новую остается цена. Между тем, от работоспособности запорной арматуры в системах водоснабжения напрямую зависит количество и скорость устранения аварий и, как следствие, бесперебойное снабжение населения чистой водой. Результаты многолетней работы специалистов ЭНЭКОС и еще 10 предприятий – наших партнеров по производству комплектующих, мы с гордостью Вам представим на презентации», – отмечают в компании.

Участие в презентации бесплатное по обязательной предварительной регистрации. Регистрация на мероприятие открыта до 21 мая включительно.

Контактное лицо для представителей СМИ:

Мокшина Татьяна тел. +7 812 70-10-555, эл. почта: pr@enekos.ru.

ООО «Группа ЭНЭКОС» является ведущим российским производителем запорной арматуры для систем питьевого водоснабжения. С 2003 года мы производим высококачественные поворотно-дисковые затворы, клиновые задвижки, подземные пожарные гидранты. Изделия под торговой маркой ЭНЭКОС успешно используются уже в 18 Водоканалах России.



