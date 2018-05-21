30 МАЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР ИЗ ЦИКЛА «ШКОЛА ГЕРМЕТИЗАЦИИ»

Научно-производственная компания «ИЛЬМА» приглашает технических специалистов промышленных предприятий принять участие в учебно-практическом семинаре «Герметизация разъёмных соединений ответственного оборудования: лучшие российские и европейские практики». Семинар состоится 30 мая 2018 года в Учебном центре компании «ИЛЬМА» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 8.

Семинар состоится в рамках проекта «Школа герметизации». Подробнее о проекте Скачать проект программы семинара >>>> Скачать регистрационную форму >>>>

В программе семинара:

1. Изучение ключевых аспектов герметизации разъемных соединений, основных параметров и требований, влияющих на подбор уплотнений.

2. Анализ лучших российских и зарубежных практик реализации задач герметизации.

3. Практикум по расчету фланцевых прокладок с использованием специализированного программного обеспечения KlingerExpert. Подробнее о программе KlingerExpert >>>>

4. Обзор практики применения и преимуществ уплотнительных решений ИЛЬМА и ГРАФЛАН в герметизации ответственного оборудования промышленных предприятий

5. Обзор инновационных технологических решений в области герметизации с посещением производства компании ИЛЬМА

6. Мастер-класс по работе с устройством для вырезки прокладок компании PETERS. Подробнее об оборудовании PETERS >>>>

У участников семинара будет возможность задать вопросы немецкому эксперту по резинометаллическим уплотнениям – Франку Ройе, директору по продукции компании Klinger GmbH. Подробнее о резинометаллических уплотнениях >>>>

Участники семинара получат комплект обучающих материалов, образцы продукции и материалов, а также Сертификат о прохождении обучения.

Участие в семинаре – бесплатное, количество мест ограничено

Для участия требуется предварительная регистрация. Получить дополнительную информацию о семинаре и зарегистрироваться для участия в нем можно по телефону (812) 326-6018 или электронной почте demishina@ilma-sealing.com.

Существующая с 1994 года Научно-производственная компания ИЛЬМА специализируется на разработке и производстве уплотнений и инженерных решений в области герметизации разъемных соединений промышленного оборудования и трубопроводов. Структура компании, в которую входят служба конструкторов, центр инжиниринговых решений и тестирования, собственная производственная база, оперативный склад и сервисный центр, позволяет разрабатывать, производить, внедрять и обеспечивать технологическое сопровождение эксплуатации решений в области герметизации ответственного оборудования различных степеней сложности и условий применения. В числе постоянных клиентов компании - более 1000 предприятий энергетической, химической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей и иных отраслей промышленности Российской Федерации и стран Таможенного союза, производственный цикл которых включает эксплуатацию оборудования в агрессивных средах.

www.ilma-sealing.com



