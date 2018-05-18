Испытательная лаборатория КЦИСС получила аккредитацию РОСАТОМА

В апреле 2018 года испытательная лаборатория АНО «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры» успешно прошла аккредитацию в ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» в качестве испытательной лаборатории (центра), выполняющей работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии (решение от 19.04.2018 № 1/398-П). С этой целью к маю 2018 года в центре были введены в эксплуатацию две производственные площадки, на которых смонтировано и аттестовано 9 современных испытательных стендов, подобрана команда высококвалифицированных специалистов.

Теперь ИЛ АНО «КЦИСС» имеет право осуществлять испытания трубопроводной арматуры как общепромышленного назначения, так и предназначенной для использования на объектах химии, нефтехимии, нефтегазового комплекса, атомной и тепловой энергетики. ЖКХ и т.п., по заявкам как заводов–изготовителей и органов по сертификации, так и конечных потребителей.





Оснащение испытательного центра позволяет проводить испытания в условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. Кроме того, могут проводиться испытания по подтверждению соответствия трубопроводной арматуры заданным требованиям. С более подробной информацией об оказываемых ИЛ КЦИСС услугах вы может ознакомиться на сайте центра - http://tpa45.ru/.

По материалам пресс-службы АНО «КЦИСС»