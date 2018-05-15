АРМАЛИТ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ЦЕХ

18 мая 2018 года состоится торжественное открытие цеха по производству дисковых затворов на Машиностроительном заводе «Армалит». Планируется приезд представителей правительства Санкт-Петербурга. С целью импортозамещения конструкторским бюро «Армалит» была разработана линейка трехэксцентриковых дисковых затворов. Главными преимуществами данной разработки являются:

• Увеличение срока службы в 2 раза по сравнению с аналогами за счет инновационной конструкции и передовых технологий нового цеха;

• Обеспечение бесперебойной работы в экстремальных условиях: высокие и низкие температуры, агрессивные среды, наличие загрязнений;

• Наличие исполнения "металл по металлу" при полной герметичности изделия;

• Возможность сервисного обслуживания в условиях эксплуатации.

Цех оснащен новейшим оборудованием: токарные и фрезерные центры, участок сварки, измерительная машина, система складского хранения.

Мероприятие состоится в 9:30 на территории АО «Армалит» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, въезд со Школьного переулка.

Предприятие со 140-летней историей АО «Армалит» производит трубопроводную арматуру, соединительные элементы трубопроводов, пневмораспределители, гидро- и пневмоприводы, системы управления ТПА с электрическими приводами для судостроительной, судоремонтной, нефтегазодобывающей, химической, атомной и др. отраслей промышленности. Предприятие осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание во всех регионах РФ и в большинстве стран мира.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



