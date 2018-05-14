БКЗ ПОСТАВИЛ БОЛЬШУЮ ПАРТИЮ ТПА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ АЛТАЯ

По сообщению пресс-службы Барнаульского котельного завода, на заводе осуществлена отгрузка крупной партии запорной арматуры для предприятий теплоэнергетического комплекса Алтайского края. Задвижки и клапаны различных диаметров укомплектованы электроприводами собственного производства.
Арматура на высокие параметры изготовлена в штампованных и штампосварных корпусах, что обеспечит высокую надёжность и длительную безаварийную эксплуатацию. Качество выпускаемых изделий гарантируется действующей на предприятии системой менеджмента качества, сертифицированной по международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
По материалам пресс-службы ООО «БКЗ»