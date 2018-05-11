AUMA обновила мобильное приложение для диагностики электроприводов

В 2017 году компания AUMA выпустила приложение, доступное для планшетов и смартфонов на базе Android версии 5.0 и выше. Теперь в новой версии приложения v 2.0.0 появилась функция – моментальный снимок состояния блока управления, включая его рабочие параметры, а также сообщения об ошибке, предупреждения и другие данные. Данная функция позволит эксплуатирующим службам сделать снимок статуса устройства на месте и отправить его в сервисную службу «ПРИВОДЫ АУМА» для анализа и диагностики. Это позволит решать многие проблемы дистанционно, не прибегая к вызову сервисного инженера.

Кроме того, данное приложение обеспечивает изменение настроек (рабочих параметров) блока управления AUMATIC и перенос созданных настроек с одного блока управления на другой. Рабочие параметры могут быть заданы заранее в режиме офлайн и перенесены в блок при наличии соединения по Bluetooth.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



