Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства

10 мая, 2018 28

ООО «БИРС Арматура» — молодое, но перспективное предприятие, одним из направлений деятельности которого является литейное производство. Стальное литье было запущено в начале текущего года, но уже сейчас литейный участок не только обеспечивает отливками собственное производство, но и активно принимает заказы от сторонних организаций.


Отливки на литейном участке ООО «БИРС Арматура» изготавливаются по современной технологии ЛГМ (литье по газифицируемым моделям). Технологический цикл литья состоит из 5 основных этапов: изготовление моделей, формовка, заливка металла, охлаждение отливок, отделение и очистка деталей.

БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства
БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства

Изготовление моделей производится из сополимера фракции 0,2 мм. Модели собираются в блоки и сушатся в камере при Т 40-60°С в течение 2-3 часов.

 

Формовка блоков моделей производится на механизированной формовочной линии (МФЛ) в специальных опоках на вибростоле путем постепенной их засыпки песком послойно.

БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства
БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства

 

 

Заливка металла производится прямо в модельные блоки через полистирольные стояки. Горячий металл выжигает (газифицирует) полистирол и занимает его место. Выделяющиеся газы отсасываются через слой краски в песок вакуумной системой. Металл точно повторяет форму полистирольного блока.

БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства
БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства
БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства

 

 

Залитые формы остывают в процессе движения по МФЛ до участка выбивки форм.

После выбивки форм из опоки и очистки от песка на вибростоле производится отделение отливок от литниковой системы путем обрубки. Далее отливки проходят очистку от остатков антипригарного покрытия.

 

 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте литейного производства ООО «БИРС Арматура»: www.aox.moscow

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»


← Вернуться