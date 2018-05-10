БИРС Арматура представил технологический цикл собственного литейного производства

ООО «БИРС Арматура» — молодое, но перспективное предприятие, одним из направлений деятельности которого является литейное производство. Стальное литье было запущено в начале текущего года, но уже сейчас литейный участок не только обеспечивает отливками собственное производство, но и активно принимает заказы от сторонних организаций.





Отливки на литейном участке ООО «БИРС Арматура» изготавливаются по современной технологии ЛГМ (литье по газифицируемым моделям). Технологический цикл литья состоит из 5 основных этапов: изготовление моделей, формовка, заливка металла, охлаждение отливок, отделение и очистка деталей.







Изготовление моделей производится из сополимера фракции 0,2 мм. Модели собираются в блоки и сушатся в камере при Т 40-60°С в течение 2-3 часов.

Формовка блоков моделей производится на механизированной формовочной линии (МФЛ) в специальных опоках на вибростоле путем постепенной их засыпки песком послойно.







Заливка металла производится прямо в модельные блоки через полистирольные стояки. Горячий металл выжигает (газифицирует) полистирол и занимает его место. Выделяющиеся газы отсасываются через слой краски в песок вакуумной системой. Металл точно повторяет форму полистирольного блока.









Залитые формы остывают в процессе движения по МФЛ до участка выбивки форм.

После выбивки форм из опоки и очистки от песка на вибростоле производится отделение отливок от литниковой системы путем обрубки. Далее отливки проходят очистку от остатков антипригарного покрытия.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте литейного производства ООО «БИРС Арматура»: www.aox.moscow

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»



