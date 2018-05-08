Emerson расширяет линейку пилотных регуляторов Fisher™ EZH и EZHSO, чтобы обеспечивать увеличенный расход и более высокий уровень безопасности оборудования ниже по потоку в применениях, требующих немедленного отклика системы. Регуляторы давления теперь доступны в исполнениях на 6, 8 и 12 дюймов и рассчитаны на большие значения расхода.

Регуляторы серий EZH («нормально закрытые») и EZHSO («нормально открытые») – это высокоточные регуляторы пилотного типа со сбалансированным тримом и мягким седлом. Новые типоразмеры предназначены для газораспределительных станций, подачи топлива на агрегатах комбинированного цикла, а также для регулирования давления на участке. Эти регуляторы обладают всеми преимуществами исполнений на 1 и 4 дюйма: плавным ходом, надежностью эксплуатации, герметичной отсечкой и длительным сроком службы. Больше информации в документе: Контроль давления в системах транспортировки газа и газораспределительных системах. Регуляторы снижения давления серии EZH и EZHSO

По материалам пресс-службы Emerson



