СЕВЕРМАШ ПОЛУЧИЛ 155 МЛН ОТ ФРП

Правительство региона помогает ярославским предприятиям получать федеральную поддержку на развитие производственных мощностей. Так, в 2017 году рыбинское ООО «Севермаш» получило льготный заем на сумму 155 миллионов рублей в федеральном Фонде развития промышленности. Эти средства направлены на создание нового высокотехнологичного импортозамещающего производства трубопроводной арматуры с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

«В 2017 году более 1,2 миллиарда рублей федеральных субсидий Министерства промышленности и торговли РФ и 155 миллионов Фонда развития промышленности было привлечено в промышленность Ярославской области, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – За счет льготного заемного финансирования и субсидирования региональные предприятия имеют возможность развивать свой производственный потенциал, модернизировать оборудование, предлагать инновационные решения, что в итоге позволит им эффективно конкурировать с европейскими производителями по цене и качеству выпускаемой продукции. Предприятие ООО «Севермаш», внедряя инновационное технологическое решение, развивает производство высококачественной конкурентоспособной продукции».

В течение нескольких лет «Севермаш» совместно с ЯГТУ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом разрабатывал новую технологию, направленную на повышение надежности и долговечности деталей трубопроводной арматуры для нефтегазовой, химической, пищевой, фармацевтической промышленности. Использование улучшенных покрытий позволит снизить стоимость продукции с сохранением всех функциональных параметров. К тому же результатом реализации проекта станет создание нескольких новых производственных площадок.

Запланировано изготовление до 3 тысяч единиц продукции с улучшенными техническими характеристиками. «На предприятии размещено порядка 130 единиц металлорежущего оборудования, в том числе токарные универсальные станки и станки с компьютеризированным управлением, – отметил директор производства ООО «Севермаш» Сергей Куликов. – 80 процентов станочного парка имеет срок эксплуатации не более 4 лет и регулярно обновляется. Мы провели реконструкцию действующих производственных площадей, расширили линейку высокотехнологичного оборудования. В стадии строительства находится производственный корпус на три тысячи квадратных метров».

ООО «Севермаш» является одним из ведущих производителей трубопроводной арматуры в России, выпускающим до 50 тысяч изделий в год. Его постоянными заказчиками являются предприятия концерна «Росатом» (ОАО «СПбАЭП», ОАО «Атомэнергопром», ЗАО «Атомстройэкспорт», ФГУП «ГХК», проектные организации), ОАО «Электроцентромонтаж» и его филиалы, ООО «Корпорация «АК «Электросевкавмонтаж», ОАО «Гидроэлектромонтаж», ведущие монтажные организации.

По материалам портала Energyland



