КРАНЫ ШАРОВЫЕ БИРС Б06

Шаровые краны – один из самых применяемых видов запорной арматуры. Его запирающий орган выполнен в форме шара. Выпускаются под различные способы монтажа в трубопроводных системах.

ООО «БИРС Арматура» изготавливает краны шаровые 2-х и 3-х составные. Они предназначены для перекрытия потока газообразных, взрывопожароопасных и токсичных сред. Варианты исполнений присоединения к трубе: фланцевое, под приварку, муфтовое, штуцерное.

Преимуществами 2-х и 3-х составных шаровых кранов является их ремонтопригодность, минимальное количество корпусных деталей и их соединения, простота в обслуживании.

DN: от 10 до 200 мм

PN: от 1,6 до 25 МПа

Варианты исполнений по материалу:

Для неагрессивной к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) – сталь20, сталь09Г2С;

Для агрессивной к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее) - Сталь12Х18Н10Т, Сталь10Х17Н13М2Т.

Тел: (8352) 709-706 e-mail: market@birsarm.ru

Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» является производственным подразделением промышленной группы БИРС. Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. В рамках действующей программы импортозамещения предприятие полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры. Выпускаемая арматура предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей, транспортирующих горячую и холодную воду, пар; трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов, природного газа, а также других жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам арматуры.

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»



