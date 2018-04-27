РЫБИНСКИЙ «СЕВЕРМАШ» ПЛАНИРУЕТ ОСВОИТЬ СУДОВУЮ АРМАТУРУ

Представляем читателям ТПА большой репортаж с рыбинского арматурного завода «СеверМаш» коллег из «Рыбинских известий».

Звонкий гул станков, стойкий запах металла и сварки, снующие по цеху рабочие и повсюду множество стальных, отполированных до зеркального состояния, деталей – привычные будни любого промышленного предприятия. На рыбинском заводе «СеверМаш» они проходят так же с той лишь разницей, что 20 тысяч деталей запорной арматуры, изготавливаемых здесь ежегодно, отправляются не куда-нибудь – в самое пекло радиации, на атомные станции России и зарубежья.

Сегодня похвастаться сотрудничеством с госкорпорацией Росатом могут далеко не все предприятия – планка слишком высока. А уж для небольшого городка вроде Рыбинска наличие такого завода – повод гордиться тем, кто стоит у его руля. Выпускник МГУ, физик-ядерщик Игорь Варатков в начале двухтысячных, когда многие заводы пытались удержаться на плаву, не побоялся рискнуть по-крупному и запустить производство, в основу которого легли собственные разработки. Начинали с нескольких подержанных станков и 40 человек рабочих. Большие банковские кредиты, инвестированные в производство, позволили расширить заводские площади, закупить современное оборудование и обеспечить рабочими местами еще несколько десятков сотрудников. Условия труда улучшались, портфель выгодных заказов потяжелел, в штат потянулись грамотные специалисты. Недаром говорят, что вокруг сильного лидера и команда

образуется соответствующая. Сегодня ООО «СеверМаш» является одним из ведущих производителей трубопроводной запорной арматуры в России. На производстве трудятся уже 150 человек, большая команда опытных конструкторов и хватких менеджеров. И это далеко не предел.

Основное изделие крупной серии – собственная разработка предприятия – сильфонный клапан для контрольно-измерительных приборов и автоматов (КИПиА). Кто бы мог подумать, что эта маленькая, по сути, ерундовая деталька станет для завода пропуском на международную арену. И хотя рынок атомной промышленности весьма специфичен, и так просто со стороны туда не въедешь, «СеверМашу» удалось не просто занять свою нишу, но и твердо укрепить свои позиции. Чтобы попасть в реестр, который составляет Ростехнадзор, необходимо пройти процедуру лицензирования на все виды деятельности. Рыбинцы имеют официальное разрешение на конструирование и изготовление оборудования для атомных электростанций, а также хранилищ для атомного топлива.

«Первую лицензию получили в 2002 году, тогда же первая партия клапанов была отправлена в Иран, на АЭС «Бушер-1», — рассказывает директор производства Сергей Куликов, пришедший на «СеверМаш» в 2002 году. — Потом было небольшое затишье – после Чернобыльской катастрофы строить атомные станции не стремились. Но в итоге поняли, что этого не избежать – самое дешевое энергетическое топливо получают на АЭС, на них работает весь мир. С 2006 года наше производство заметно скакнуло вверх. И понеслось».

За это время почти 70 тысяч клапанов уже успешно эксплуатируются на объектах атомной отрасли. Большие партии деталей уходят на экспорт в Индию, на крупнейшую АЭС «Куданкулам», Иран, на АЭС «Бушер». Вскоре в список потребителей войдут Бангладеш, Турция и Финляндия, где полным ходом идет строительство энергоблоков. На внутреннем рынке «СеверМаш» – тоже один из ведущих поставщиков – ни одна российская АЭС и некоторые станции ближнего зарубежья не обходятся без деталей рыбинской серии. «Требования к продукции порой жестче, чем в авиации, — говорит Сергей Куликов, показывая испытательную лабораторию. – Здесь на специальном оборудовании сырье и готовые изделия проходят 10 видов контроля. Проверяется все – химсостав, твердость, макроструктура. Обязательны механические испытания – тест на герметичность проходит 25% от партии».

Изделия, предназначенные для эксплуатации на атомных станциях, должны быть без преувеличения идеальны. Директор по производству демонстрирует новую разработку – так называемый «калач». С виду простейшая деталь, напоминающая дугу, несет важнейшую функцию в системе очистки охлаждающей жидкости на реакторах РБМК, тех, что работали на Чернобыльской АЭС. «Эти элементы располагаются в зоне интенсивного излучения, в них скапливается максимальное количество грязи, и менять их необходимо раз в год, — объясняет Сергей. – Поскольку речь идет об огромных дозах радиационного излучения, на замену «калача» отводятся считанные минуты, потому и отношение к изготовлению этой детали трепетное».

С опытными образцами, изготовленными по проектам своих конструкторов, завод выходит на приемочные испытания. Разработчик энергоблоков «Атомэнергопроект» вписывает рыбинцев в проект, и они автоматически становятся поставщиком продукции. Таким образом «СеверМаш» получает приоритет на любых торгах, а это, согласитесь, серьезная защита от рисков. К тому же атомная промышленность – та сфера, которая всегда будет нуждаться в партнерстве с подобными рыбинскому предприятиями. «Никто не хочет повторения техногенной катастрофы в Чернобыле – атомные станции ремонтируются по графику, независимо от состояния экономики, — поясняет заместитель генерального директора Юрий Головкин. – На эти цели правительство выделяет огромные деньги. А значит, заказами мы обеспечены».

Благодаря грамотно выстроенной политике Игоря Вараткова даже кризисный 2008 год «СеверМаша» не коснулся. Более того, по словам директора по развитию Вячеслава Маклакова – он пришел в коллектив в 2003 году, предприятие встретило его с ростом. Это лишний раз подтверждает, что во время кризиса

лидерский статус еще более эффективно работает на компанию. Руководство не экономит на менеджменте. Специалисты по продажам здесь все с техническим образованием и ведут свои проекты от закупки материала и комплектующих до отгрузки готовой продукции. Зарплаты для работников предприятия поддерживаются на уровне самых успешных производств нашего города. Некоторые приходят на «СеверМаш» с других заводов и сразу замечают разницу в отношении.

«Такое развитие – полностью заслуга Игоря Сергеевича, — говорит Вячеслав Маклаков. – В начале 90-х «красные» директора от своих замашек не ушли и из-за этого свои предприятия просто загубили. А он – руководитель новой формации. Всегда отличался умением просчитывать свои шаги, оставаясь человеком по отношению к коллективу, не дистанцируется от сотрудников. К нам приходят работать с других предприятий и изумляются, что на прием к генеральному не нужно записываться, а можно прийти в любое время».

Неудивительно, что текучки здесь нет – большинство сотрудников работают с истоков. Рядом с опытными кадрами вырастает молодежь. Вакансии открываются только в связи с расширением производства. Оно грядет уже в этом году. Сейчас на территории завода строится корпус на 3 тысячи квадратных метров. К концу года рабочие места смогут получить еще 30-40 человек. Новоиспеченных специалистов для предприятия по договору готовит промышленно-экономический колледж.

Планов у «СеверМаша» громадье. В этом году предприятие получило от Фонда развития промышленности РФ льготный заем в размере 155 миллионов рублей, который планируется потратить на развитие производства и усовершенствование технологий. Буквально на днях в цех привезли четыре современных токарных станка с ЧПУ. К сотне уже имеющихся станков это –хорошая поддержка.

«Будем осваивать новое направление – судостроительное, — говорит Сергей Куликов. – В ближайшее время планируем изготавливать запорную арматуру для шести сухогрузов. Так что работать будет еще интереснее. А для удобства рабочих собираемся автоматизировать производство. У каждого станка установим мониторы, на которые будет выводиться информация о материалах, инструментах, необходимых для работы над той или иной деталью, а также стадиях производства. Все серьезные заводы работают по такой системе».

По материалам газеты «Рыбинские известия»



