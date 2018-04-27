ЗАВОД «СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ» ОСВОИТ РЫНОК ВЕТРОГЕНЕРАЦИИ

Завод «Сибгазстройдеталь», один из ведущих производителей соединительных деталей трубопроводов, вышел на рынок ветрогенерации. Новая производственная площадка «ВетроСтройДеталь» находится в Волгодонске и занимает площадь более 18000 кв.м. ООО «ВетроСтройДеталь» заключило 5-ти-летний контракт с компанией Red Wind «РЭД ВИНД Б.В.» на производство 388 башен для ветрогенераторов.

В настоящее время ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью не только за рубежом, но и в России. Государство уделяет большое внимание развитию альтернативных источников энергии, принимаются программы по поддержке и стимулированию этой отрасли энергетики на федеральном и региональном уровнях: строятся новые ветропарки, развивается промышленность по производству ветроэнергетических установок.

Red Wind – совместное предприятие АО «НоваВинд» (новый дивизион «Росатома», объединивший все ветроэнергетические активы компании) и нидерландской компании Lagerwey (производитель оборудования для ветрогенерации). ЗАО «Завод «Сибгазстройдеталь» основан в 1968 году в Омске и специализируется на выпуске продукции для строительства, обустройства и ремонта магистральных, технологических газопроводов и нефтепроводов, компрессорных и насосных станций.На продукцию завода имеются все необходимые разрешения и сертификаты, подтверждающие ее высокое качество, что позволяет предприятию оставаться надежным поставщиком соединительных деталей трубопроводов. Система менеджмента качества соответствует требованиям МС ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2012.

По материалам пресс-службы ЗАО «Завод «Сибгазстродеталь»



