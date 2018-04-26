ПГ МЕТРАН ОСВОИЛА ПРОИЗВОДСТВО АНТИПОМПАЖНЫХ КЛАПАНОВ FISHER В РОССИИ

В промышленной группе "Метран" с 2016 года освоено производство антипомпажных клапанов Fisher. Антипомпажный клапан входит в состав системы защиты компрессора, предотвращающей условия помпажа. Помпаж – это неустойчивая работа компрессора, характеризуемая резкими колебаниями давления и расхода перекачиваемой среды. Помпаж вызывает преждевременный износ механических узлов и привода, и часто становится причиной выхода из строя дорогостоящего компрессора и нарушений в технологическом процессе.

Антипомпажные клапаны поддерживают рабочий режим компрессора в точке, максимально близкой к границе помпажа, где эффективность компрессора максимальна. Поддержание таких рабочих условий и защита обеспечивается за счет быстрого и точного срабатывания клапана. Вне зависимости от размера клапана, специальная пневматическая система управления приводом полностью открывает клапан менее чем за 2 секунды, а при особых требованиях это время может быть уменьшено до 1 секунды. Заводские критерии приемки довольно жесткие - линейность хода не более +-1%, перерегулирование при больших изменениях сигнала – менее 3%, минимальный входной сигнал для начала движения от седла – менее 2%. Эти критерии подробно описаны в Технических требованиях Fisher FGS 4L11.

Хотя любой тип регулирующей арматуры, обеспечивающей требуемое быстродействие и точность регулирования, может применяться в качестве антипомпажной, но в основном используются плунжерные клапаны с антишумовыми клетками, такие, как например модель EWT.

Производство регулирующих клапанов. Видео >>

ПГ Метран – офисно-производственный комплекс мирового уровня. Cовременное оборудование, новейшие технологии производства и ведения бизнеса, высокая культура производства, квалифицированные сотрудники.

* Высокие показатели качества продукции

* Увеличенный межповерочный интервал, длинный срок службы, гарантия

* Аккредитация на право метрологической поверки продукции

* Рабочие площади: первая очередь – 29 000 кв.м.; после завершения 2-й очереди – 43 000 кв.м.

* Высокотехнологичность, безопасность, экологичность и культура производства

* Высокоточная поверочная установка расходомеров

* Технология лазерной сварки

* Установка заливки модулей

* Строгие требования к производственной «климатике»

* Уникальные испытательные стенды

Действуют инструменты качества:

* Система «Красный свет»

* Принципы бережливого производства LEAN

* Принцип Kanban для оптимального запуска изделий в производство

* ПО для наблюдения за циклом производства продукции на любом этапе

* Принцип FIFO

* Сертификация системы менеджмента качества по требованиям стандарта ИСО 9001

По материалам пресс-службы Emerso



