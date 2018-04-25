Подтверждено соответствие ООО «ИЛЬМА» требованиям международных стандартов в области качества и экологии ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Научно-производственная компания «ИЛЬМА» в очередной раз подтвердила соответствие требованиям международных стандартов в области качества и экологии ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 в областях «Проектирование, разработка и производство уплотнительных изделий, реализация уплотнительных материалов и изделий других производителей».

Соответствие требованиям ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества» и ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента» подтверждено сертификатами соответствия, полученными компанией по результатам ресертификационного аудита, проводившегося в I квартале 2018 года экспертами международного концерна TÜV Rheinland Group.

Система менеджмента компании «ИЛЬМА» впервые была сертифицирована на соответствие требованиям ISO в области качества и экологии в 2009 году, подтверждение соответствия осуществляется в рамках ежегодного внешнего аудита, проводимого международными экспертами.

ООО «ИЛЬМА» является единственным в России поставщиком решений в области герметизации соединений промышленного оборудования, имеющим сертификаты соответствия системы менеджмента требованиям одновременно двух стандартов в области качества и экологии – ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, подтвержденные аудиторами TÜV Rheinland Group.

ООО «ИЛЬМА» (Санкт-Петербург) – научно-производственная компания, основанная в 1994 году. Специализация – разработка и производство промышленных уплотнений, поиск инженерных решений в области герметизации неподвижных и подвижных разъемных соединений промышленного оборудования и трубопроводов. Под собственными торговыми марками Ильма® и ГраФлан® компания разрабатывает и производит на заводе в Санкт-Петербурге фланцевые прокладки и ленту, сальниковую набивку и кольца, межфланцевые ремонтные заглушки, ремонтные комплекты для изолирующих фланцевых соединений. Компания «ИЛЬМА» является дистрибьютором на территории России и стран Таможенного союза уплотнений и уплотнительных материалов европейских производителей под марками Klinger®, Sigraflex®, Kempchen® и KWO®, а также эксклюзивным поставщиком немецкого оборудования PETERS для резки листовых материалов. Официальный интернет-сайт www.ilma-sealing.com.

Дополнительную информацию можно получить в Службе маркетинга компании «ИЛЬМА», тел. + 7 (812) 326-6018, e-mail: pr@ilma-sealing.com.



