АДЛ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ НА ШАРОВЫЕ КРАНЫ ТИПА BV

Шаровые краны типа BV производства АДЛ получили сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Продукция данного типа имеет маркировки взрывозащиты II Gb c X, III Db c X и предназначена для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах систем тепло-, водоснабжения, пароснабжения, вентиляции и кондиционирования, в технологических трубопроводах на объектах гражданского и жилого строительства, а также на предприятиях энергетической, пищевой, химической, нефтехимической, нефтяной, газовой, металлургической и других отраслей промышленности.

Область применения шаровых кранов типа BV — взрывоопасные зоны помещений и наружных установок класса 1 и 2, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA,IIB, IIC с группами смеси T1, T2, T3, T4, T5, T6 и пылевые зоны класса 21, 22.

АДЛ занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности. Напомним, в 2002 году открыта первая очередь производственного комплекса, расположенного в п. Радужный (Коломенский р-н, Московская область). На данный момент производство состоит из двух светлых производственных цехов, а также современного складского и логистического комплекса, оборудованного WMS. «Сделано в АДЛ» — девиз всей линейки оборудования, производимого нашей компанией, означающий неизменно высокое качество, не уступающее известным мировым аналогам, а также гордость и ответственность компании за реализованные продукты и решения.

По материалам пресс-службы АДЛ



