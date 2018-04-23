API ТРЕБУЕТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДОП. ПОПРАВКИ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ США

В редакцию журнала ТПА поступает информация от производителей и поставщиков нефтегазового оборудования и ассоциаций о том, что Американский институт нефти / American Petroleum Institute (API) в ввиду появления новых санкций США, влияющих на:

* обозначенные российские субъекты и любые организации, которым принадлежит 50% или более, индивидуально или коллективно;

* участие в определенных проектах для разведки или добычи нефти (включая проекты за пределами России, где санкционированное российское юридическое лицо имеет контрольный или существенный неконтролирующий интерес, а также газовые проекты, в которых также возможна потенциальная добыча нефти);

* или трубопроводы, экспортирующие энергетические продукты из России;

требует от производителей, имеющих сертификацию от API, подписать дополнительную поправку к действующему лицензионному соглашению, в котором российский производитель обязан подтвердить, что:

* как лицензиат, он не поставляет и не будет поставлять продукцию, произведенную на своем предприятии с монограммой API, лицам или конечным покупателям, которые запрещены или иным образом ограничены санкциями США;

* деятельность предприятия, как лицензиата, не противоречит санкциям США.

Напомним, в нефтегазовом секторе в списке компаний под санкциями сегодня находятся Газпром, Роснефть, Газпромнефть, Транснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Новатэк, Черноморнефтегаз и др., а также все их дочерние структуры.

По материалам пресс-службы НАНГС



