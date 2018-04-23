НА ТЭМЗЕ ЗАПУЩЕНА ФОРМОВОЧНАЯ ЛИНИЯ FAT ПО ХТС-ПРОЦЕССУ

5 сентября 2017 г. прошло торжественное открытие нового литейного цеха Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева (ТЭМЗ) по производству трубопроводной арматуры. В торжественной церемонии открытия принимали участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и директор предприятия Иван Пушкарев.

ТЭМЗ менее чем за год запустил новое литейное производство мирового уровня для замещения импортной продукции на газотранспортных объектах «Газпрома». Технологически этот проект реализован совместно с предприятием «Газпром трансгаз Томск», и новая продукция ТЭМЗ найдет свое применение при эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири». ТЭМЗ будет выпускать антипомпажные и регулирующие клапаны и электроприводы к ним. Проект реализован в рамках одного из первых в России специальных инвестконтрактов между Минпромторгом РФ, администрацией Томской области и промышленным предприятием. Инвестиции «Газпрома» превысили 1 млрд. руб.

«Сегодня на ТЭМЗ мы даем старт выпуску новой высокотехнологичной продукции, которая включена в нашу программу импортозамещения. В современное производство ТЭМЗ «Газпром» вложил собственные средства — 1,25 миллиарда рублей», — заявил на открытии Алексей Миллер. Губернатор Сергей Жвачкин, в свою очередь, напомнил, что четыре года назад «Газпром» и Томская область одни из первых в РФ начали программу импортозамещения и сегодня достигли впечатляющих результатов. Глава региона Сергей Жвачкин отметил на открытии нового производства, что именно в стенах ТЭМЗ осенью 2012 года он организовал встречу главы «Газпрома» с томскими промышленниками.

Запущенная в новом литейном цехе ТЭМЗ формовочная линия немецкой фирмы FAT предусматривает возможность изготовления опочных и безопочных форм максимальным размером 1600x1400x600/600 мм и имеет производительность 4 комплектные формы в час. Линия оснащена выбивной решеткой 2500х2500 мм, установкой механической регенерации 10 т/ч, системой аспирации и может производить до 12 000 тонн отливок в год.

Различные участки новой формовочной линии FAT на заводе ТЭМЗ





Модель и готовая отливка арматуры, изготовленная на новой формовочной линии FAT. На фото справа – Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Фирма FAT сегодня является ведущим мировым поставщиком комплексных решений в сегменте оборудования для технологии ХТС. FAT разрабатывает и производит комплексные формовочные линии под самые разнообразные производственные задачи – заказчику предлагаются как стандартные, так и индивидуальные решения под ключ в следующих областях:

* Смесители, формовочные линии, пневмотранспорт

* Системы механической и термической регенерации, сепарация хромитового песка

* Устройства окраски, сушки полуформ, кантователи

* Автоматы сборки форм, линии заливки и охлаждения

* Учет и контроль производственных процессов

* Регенерация до уровня качества свежего песка

По материалам А. Г. Веревкина



