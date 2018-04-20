ЧЕХИЯ ХОЧЕТ СНЯТЬ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ АТОМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЕРНУТЬ ДОЛЮ В ЗАКАЗАХ «РОСАТОМА»

Чехия может снять многолетнее эмбарго на поставку местными компаниями оборудования для строящейся «Росатомом» АЭС «Бушер» в Иране. Законопроект об этом был одобрен в первом чтении нижней палатой парламента страны, он еще должен пройти через Сенат. Но аналитики отмечают, что даже в случае принятия закона оборудование из Чехии вряд ли окажется столь востребованным при строительстве новых энергоблоков в Иране: за годы ограничений «Росатом» нашел других подрядчиков.

Депутаты нижней палаты чешского парламента в первом чтении одобрили инициативу об отмене закона, запрещающего компаниям страны поставлять оборудование для иранской АЭС «Бушер», сообщила в четверг пресс-служба парламента. Инициаторами законопроекта выступили коммунисты. Вслед за этим проект должен будет одобрить Сенат (верхняя палата). «Депутаты из фракции коммунистов аргументировали предложение тем, что закон, принятый в 2000 году, уже устарел и наносит ущерб интересам чешских фирм. Против голосовали представители правых партий»,— говорится в сообщении.

Закон о запрете поставок чешского оборудования для АЭС «Бушер» был принят под давлением Великобритании и США в 2000 году. Тогда был заморожен контракт на поставку большой партии воздухотехнического оборудования местной компании ZVVZ Milevsko. Запрет многие годы критиковался Союзом промышленности и транспорта Чехии и объединением предпринимателей, считающих, что закон наносит ущерб интересам национального бизнеса.

В Чехии существует мощный кластер предприятий, созданных еще в социалистическую эпоху, которые имеют ряд важных компетенций в атомном машиностроении. Они потенциально и сейчас могли бы поставлять оборудование для проекта «Бушер-2» мощностью 2 ГВт и ориентировочной стоимостью от $10 млрд (Москва и Тегеран уже договорились о продолжении строительства). Skoda-JS (подконтрольна структурам Газпромбанка) может быть заинтересована в поставках вспомогательного оборудования на АЭС, ряд предприятий производит вентиляцию для АЭС, Институт ядерных исследований в Ржеже может оказывать услуги по сопровождению и эксплуатации АЭС. При этом «Атомэнергомашу» (машиностроительный дивизион «Росатома») в Чехии принадлежит завод Arako под Опавой, который мог бы заняться поставками трубопроводной арматуры.

«Росатом» уже не раз пытался использовать чешское машиностроительное лобби в своих проектах. Так, в 2011 году глава госкорпорации Сергей Кириенко, когда «Росатом» боролся за право построить в Чехии АЭС «Темелин», предлагал местным компаниям консорциум для строительства АЭС в третьих странах (в частности, CEZ и Skoda JS). В «Темелине» чешским компаниям тогда было обещано 70% заказов на €4–5 млрд. Сходное соглашение «Росатом» подписал в июне 2017 года с Альянсом чешской энергетики: речь шла об участии компаний из

Чехии в проектах госкорпорации в РФ и других странах. Тогда же в Праге снова заговорили о возможной реанимации проекта «Темелин».

В «Росатоме» сообщили, что приветствуют участие «максимально широкого круга поставщиков в своих проектах». «Многие чешские компании участвуют в поставках оборудования на строящиеся объекты "Росатома” по всему миру, а теперь они смогут наравне с другими поставщиками участвовать в конкурсах на строительство АЭС "Бушер”»,— отметили там.

Глава независимого издания AtomInfo.ru Александр Уваров отмечает, что Чехия, как и Иран, находятся в зоне «культуры ВВЭР» (технология реакторов АЭС российского и советского дизайна, в том числе построенных в Восточной и Центральной Европе), «что, безусловно, очень хорошо для развития проекта», но все же Праге не стоит рассчитывать на большие заказы после снятия эмбарго. «За то время, когда они сами себя отсекли от иранского проекта, им нашли замену, доказательство — первый блок АЭС "Бушер”»,— отмечает господин Уваров.

По материалам «Ъ»



