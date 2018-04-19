Система промышленной автоматики БИРС для управления исполнительными органами трубопроводной арматуры в журнале ТПА

В журнале «ТПА» №2 (95) опубликована информация об инжиниринговом решении ООО «СПД «БИРС» — системе промышленной автоматики для управления исполнительными органами трубопроводной арматуры.
Такая система состоит из:
* регулирующего клапана БИРС Б01 (температура до 320°С, Ду: 25-250 мм);
* прямоходного привода БИРС 14.1;
* системы управления.
Позволяет решать многопараметральные задачи. Включает в себя как управление ответственными узлами нефтепроводов, так и управление группой приводов, не связанных между собой, работающих на разных участках одного объекта.
ООО «СПД «БИРС» — инжиниринговая компания, входящая в промышленную группу «БИРС» наряду с производственным предприятием АО «СКБ СПА» и заводом трубопроводной арматуры «БИРС Арматура».
По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»