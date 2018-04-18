ГЭСС-ПРОМ НАЧАЛ ВЫПУСК НОВЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ СЕРИИ 11С78П

В 2018 году завод «ГЭСС-пром» разработал и выпустил новый шаровой кран серии 11с78п межфланцевого присоединения к трубопроводу. Новинка отличается компактностью и небольшим весом, сравнимым с дисковым затвором. При этом новая модель сочетает в себе все преимущества шарового крана: надежность, герметичность, а также долгий срок службы, в течение которого кран не требует дополнительного технического обслуживания.





За счет этих преимуществ краны 11с78п нашли широкое применение в сфере теплоснабжения, газораспределения и ЖКХ. Новый межфланцевый шаровый кран выгодно использовать при проектировании и эксплуатации тепловых пунктов, ИТП, блочных модульных котельных и других инженерных сетей, где востребована компактность узла.

Одним из главных достоинств конструкции крана 11с78п является быстрота срабатывания, а также возможность осуществлять монтаж в произвольном геометрическом положении. Перекрытие потока среды осуществляется при повороте управляющей рукоятки на 90 градусов.

Новая разработка завода «ГЭСС-пром» существенно дешевле аналогов, представленных на рынке запорной арматуры. Благодаря установке шаровых кранов 11с78п потребитель экономит серьезные средства. Новая линейка кранов представлена диаметрами Ду 50, 65, 80, 100, 125, 150 на давление 1,6 мПа.

Завод «ГЭСС-пром» был основан в г. Йошкар-Оле в 2009 г. Основным видом выпускаемой продукции на сегодняшний день являются стальные шаровые краны от 15 до 200 диаметра. Современный парк станков и численность рабочего персонала более 80 человек позволяют заводу выпускать до 100000 кранов в год. Благодаря развитой дилерской сети и представительствам в регионах страны продукция завода «ГЭСС-пром» получила широкое признание и лестные отзывы покупателей.

По материалам пресс-службы ООО «ГЭСС-пром»



