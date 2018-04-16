ООО «БИРС Арматура» запустило в производство шаровые краны

ООО «БИРС Арматура» запустило в производство манометрические шаровые краны, применяемые для измерения давления в сосудах и трубопроводах с помощью манометра, который вкручивается непосредственно в кран, и сброса давления из манометра после выполнения измерения. Краны изготавливаются из современных материалов, что позволяет им работать в различных климатических зонах и в широком диапазоне температур рабочих сред.

* На сегодняшний день в номенклатуре предприятия два типа шаровых кранов: запорные (БИРС Б.06.21) и 2-х составные трехходовые (БИРС Б.06.А21).

* Запорные шаровые краны предназначены для присоединения к процессу датчиков давления (АИР-10, АИР-20/М2, ЭЛЕМЕР-100, САПФИР-22ЕМ, ЭЛЕМЕР-АИР-30 и др.), электроконтактных манометров (ЭКМ-1005, ЭКМ-2005), манометров стрелочных.

* 2-х составные трехходовые краны предназначены для безопасной работы при присоединении и эксплуатации манометра, обеспечивающего замер давления в фонтанной арматуре, газопроводах, сосудах.

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Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» является производственным подразделением промышленной группы БИРС. Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. В рамках действующей программы импортозамещения предприятие полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры. Наличие заготовительного, литейного, механообрабатывающего, инструментального и сборочного производств позволяет осуществлять 100% контроль качества продукции на всех этапах технологической цепочки. Выпускаемая арматура предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей, транспортирующих горячую и холодную воду, пар; трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов, природного газа, а также других жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам арматуры.

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»



