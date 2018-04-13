НОВИНКА БИРС – КЛАПАНЫ ПОВОРОТНЫЕ БИРС Б04 (КПБ)

Клапаны предназначены для работы на давлениях (РN) до 6,3 МПа, с диаметром условного прохода (DN) от 50 мм до 250 мм и обладает следующими преимуществами.

1. Запатентованная лепестковая конструкция седла клапана гарантирует герметичность при смене направления потока среды в трубопроводе.

2. Соединение седла с корпусом и фланцем выполнено в виде дорожек, что исключает уплотнительный элемент.

3. Материал седла Inconel обеспечивает исключительную химическую стойкость при температуре до 350°.

4. Цельная конструкция штока обеспечивает минимальный крутящий момент на валу арматуры.

5. 100% гарантия качества достигается наличием регулируемой контргайки, поддерживающей уплотнение вала под необходимым затягом.

6. Закаленные валы не требуют технического обслуживания и обеспечивают повышенную прочность клапана.

7. Корпус выполняется из материалов: Ст.20ГЛ, ст.09Г2С; ст.12Х18Н10Т

8. Присоединение к трубе: межфланцевое, фланцевое. За консультацией обращаться по тел.: (8352) 709-706, e-mail: market@birsarm.ru

Завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура» является производственным подразделением промышленной группы БИРС. Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. В рамках действующей программы импортозамещения предприятие полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры. Выпускаемая арматура предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей, транспортирующих горячую и холодную воду, пар; трубопроводах для транспортировки нефтепродуктов, природного газа, а также других жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам арматуры.



