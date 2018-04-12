АРМАТУРНЫЕ ЗАВОДЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»

3 и 4 апреля 2018 года в городе Уфа состоялась Конференция на тему «Арматура для нефтегазового комплекса 2018. Производство и эксплуатация трубопроводной арматуры и оборудования устья скважин. Проблемы и перспективы развития». Работа Конференции направлена на обмен опытом среди экспертов и специалистов нефтяных компаний, НИПИ и заводов производителей оборудования по основным темам:

· разработка единых технических требований по поставке различных видов трубопроводной арматуры для промысловых и технологических трубопроводов компаний сектора Upstream;

· подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации;

· развитие производственного потенциала отрасли, проведение технических аудитов со стороны Заказчика;

· внедрение новой техники, освоение сложных видов продукции в номенклатурной линейке;

· импортозамещение и локализация иностранных производителей на территории РФ;

· входной контроль трубопроводной и запорно-регулирующей арматуры в части соответствия техническим требованиям Заказчика

Председателем сессий конференции стал Галикаев Павел Евгеньевич – руководитель целевой сетевой группы «Арматура устьевая, фонтанная и трубопроводная, приводы ШГН» Департамента обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».

На Конференции в рамках сессии «Инновации и новая номенклатура продукции» были представлены доклады ООО «САМАРАВОЛГОМАШ», ЗАО «САЗ», ЗАО «Курганспецарматура», ЗАО «НПО «Регулятор», а также ЗАО «Тулаэлектропривод». Начальник отдела маркетинга Филимонов М.В. представил доклад на тему «Передовые решения ЗАО «Тулаэлектропривод» в области электроприводов трубопроводной арматуры». ООО «Арматурный Завод» представил два доклада – «Конструкторские и технологические инновации» и «Импортозамещение в нефтегазовой отрасли».

По материалам СМИ и пресс-служб компаний-участников



