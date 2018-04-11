ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АНО «КЦИСС» АККРЕДИТОВАНА В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ

Экспертной комиссией Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 4-5 апреля проведена выездная экспертиза соответствия испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры» (АНО «КЦИСС»)критериям аккредитации испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в сфере атомной энергетики.

Заниматься импортозамещением в этой сфере невозможно без прохождения новой продукцией комплексных испытаний. Заказчик должен быть уверен в высоком качестве и безопасности. Центр как раз и призван поставить преграду на пути потенциальных недобросовестных поставщиков трубопроводной арматуры.

Ранее делегация Уранового холдинга «Атомредметзолото», дочерней структуры Росатома, посетила Курганский центр испытаний стандартизации и сертификации трубопроводной арматуры.

Интересы Росатома и Курганского центра испытаний дополняют друг друга. Одна из специализаций центра - создание испытательного комплекса по трубопроводной арматуре для атомных станций. С другой стороны, и Росатом заинтересован в высоком качестве, надёжности и безопасности поставляемой продукции. Для Госкорпорации важно то, что в Кургане существует площадка, которая может проверять и сертифицировать поставщиков, предлагать новые проверенные разработки, что позволит, в том числе, еще более эффективно и безопасно вести разработку урановых месторождений на территории области.

По итогам двухдневной работы экспертов получено положительное заключение о соответствии испытательной лаборатории АНО «КЦИСС» установленным требованиям Росатома.

Напомним, АНО «КЦИСС» предоставляет услуги по оценке соответствия и подтверждения качества оборудования, изделий и технологий, в том числе для объектов использования атомной энергии, нефтехимических, нефтегазодобывающих, перерабатывающих производств и других опасных промышленных объектов и производств. В период с 2015 г. по 2017 г. АНО «КЦИСС» получала финансирование в рамках федеральной программы «Создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования)».

В новом номере журнала ТПА №2 (95) 2018 опубликовано интервью с ведущим инженером АНО «КЦИСС» Александром Завьяловым, а также статья об авторской разработке специалиста – «Отечественная приводная техника для ТПА: перспективы развития и новые разработки».

По материалам пресс-службы Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области



