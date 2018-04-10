УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ – ФУНДАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Сейчас на «Белэнергомаш-БЗЭМ» трудится более 3,6 тысячи человек, и коллективу постоянно требуется пополнение. Необходимые навыки новички получают в Учебном центре прямо на заводе. Начиная с 18 лет, в Учебный центр «Белэнергомаш-БЗЭМ» можно прийти без профильного образования и обучиться с нуля. Главное – желание освоить рабочую профессию и работать. Такое возможно, когда на предприятии появляются вакантные места и Департамент кадров объявляет набор на должности учеников. В этом случае обучение длится три месяца, в течение которых молодые люди трудятся учениками, совмещая работу в цеху и обучение в Учебном центре. Доход составляет около18-20 тысяч рублей.

В Учебном центре готовят молодых специалистов по трём направлениям: электросварочное, слесарно-сборочное и механическая обработка, которые охватывают более 20 профессий. Каждый ученик может выбрать себе профессию по душе. Все направления подготовки являются востребованными и актуальными на современном производстве. Начиная со второго курса, учащийся по профильной специальности любого из ссузов Белгородской области может пройти практику в учебных мастерских, на реальном производственном оборудовании. В итоге до 50% времени учебного процесса студенты техникумов получают практические навыки на предприятии.



