ПРИВОДЫ АУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В УФЕ

Конференция проводилась при поддержке сетевой группы «Арматура устьевая, фонтанная и трубопроводная, приводы ШГН» Департамента обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» и была посвящена вопросам развития производственного потенциала арматуростроительной отрасли, разработки единых технических требований по поставке арматуры в нефтедобывающий сектор, вопросу внедрения новой техники и освоения сложных видов продукции в номенклатурной линейке. В работе мероприятия приняли участие эксперты и специалисты нефтяных компаний, научно-исследовательские и проектные институты, а также заводы-производители оборудования.

В рамках конференции технические специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» рассказали о разработке и этапах внедрения новой техники для нефтегазового сектора для обеспечения надежности и безопасности в нештатных ситуациях. Особое внимание было уделено вопросу последовательной локализации производства оборудования АУМА в России.

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – официальный российский представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. Дочернее обособленное подразделение немецкого производителя AUMA ООО «ПРИВОДЫ АУМА» было образовано в 2001 году и на протяжении нескольких лет являлось исключительно торговой компанией. В 2006 году были закуплены первые испытательные центры, в 2008 началась реализация программы «базовые приводы», а с 2009 года компания перестала закупать готовые приводы для водной и энергетической промышленности. В 2013-2014 году компания прошла процедуру сертификации производственного участка и получила разрешение на сборку взрывозащищенных приводов как со стороны материнской компании, так и со стороны отечественных органов и является сертифицированным производителем электроприводов немецкой компании AUMA.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



