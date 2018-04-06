«ЭГО ИНЖИНИРИНГ» РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ PRO AQUA

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о расширении ассортимента шаровых кранов Pro Aqua специального назначения. Теперь в продуктовой линейке появились новые типоразмеры запорной арматуры ¾ дюйма. Продукция доступна для отгрузки.

Кран шаровой полнопроходной трехходовой, имеющий ручку-рычаг, применяется в случае необходимости регулировки направления движения потока в трубопроводах систем питьевого водоснабжения и отопления. Тип затвора обозначен на рукоятке крана: модель FWL55 имеет шаровой затвор ТИП L, модель FWL57 с шаровым затвором ТИП T.

Кран шаровой полнопроходной для подключения датчика температуры используется в квартирных узлах учета тепловой энергии, а также в смесительных узлах систем встроенного обогрева. Резьба патрубка для подключения датчика температуры - M10.

Кран шаровой полнопроходной с дренажом и воздухоотводчиком, имеющий ручку-рычаг, используется в качестве запорно-дренажной арматуры на стояках, заменяя традиционно используемую комбинацию обычного шарового крана, воздухоотводчика, тройника с пробкой. Применение крана с дренажом и воздухоотводчиком позволяет существенно сократить монтажную длину конструкции.

Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ручкой бабочкой обеспечивает разбивку трубопровода на отсекаемые ремонтные участки. Кран не имеет резиновых уплотнительных колец, снижающих температурную стойкость изделия и его общий срок службы. Кроме того, при монтаже крана не требуется применение специального сгонного ключа. Эта модель компактнее и легче крана с полусгоном (американкой).

Кран шаровой дренажный снабжен съемным стальным штуцером диаметром 14 мм для присоединения гибкого шланга. Внутри штуцера пластиковый рассекатель для формирования компактной струи на изливе. Наличие съемного штуцера с накидной гайкой дает возможность производить его замену в зависимости от диаметра и материала применяемого шланга. Кран оснащен рукояткой флажкового типа. Резьба присоединения – наружная 1/2”.

Все шаровые краны Pro Aqua специального назначения сохраняют конструктивные преимущества основной линейки. Корпус арматуры выполнен из латуни марки CW617N, а поверхность затворного шара покрыта хромом с последующей алмазной полировкой, что исключает преждевременный износ седельных колец. Шаровые краны специального назначения имеют два уровня герметизации. Первый уровень представлен кольцом O-Ring из материала E.P.D.M., второй уровень герметизации обеспечивает ремонтопригодная конструкция на основе толстого уплотнительного кольца из материала

P.T.F.E. В случае износа уплотнения штока, кран легко поддается починке, необходимо просто поджать сальник посредством прижимной гайки. Увеличенное количество витков резьбы в месте соединения двух полукорпусов крана имеет больший запас прочности, вследствие чего увеличиваются предельно-допустимый крутящий момента и максимальный изгибающий момент.

Срок гарантии на все модели шаровых кранов Pro Aqua составляет 5 лет.

По материалам пресс-службы «Эго Инжинириг»



