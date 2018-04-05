БКЗ ОТГРУЗИЛ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ

Отгружена крупная партия энергетического оборудования для металлургического комплекса России. Запорная арматура на высокие и средние параметры производства ООО «БКЗ» будет установлена на металлургических предприятиях Урала и Европейской части России. Барнаульский котельный завод более 10 лет осуществляет поставки запорной и регулирующей арматуры для горнодобывающих и металлообрабатывающих компаний.

Металлургические заводы России являются тем китом, на котором, по сути, «стоит» экономическое благополучие большинства областей, да и всего государства. При этом данная индустрия производит конечный продукт, требующий достаточно сложного и трудоемкого процесса изготовления.

ООО «Барнаульский котельный завод» – ведущий производитель энергетической арматуры, работающий с 2003 года и созданный на базе ОАО «Сибэнергомаш». Продукция завода является залогом безаварийной и стабильной работы теплоэнергетического комплекса. На сегодняшний день ООО «БКЗ» выпускает около 800 номенклатурных позиций, а именно:

· энергетическая арматура высокого и среднего давления на пар и воду (запорная, защитная, регулирующая) в DN 10–1200 мм, PN 0,1–50 МПа;

· редукционно-охладительные установки типовые и нетиповые (РОУ, БРОУ, ОУ, РУ) на параметры Рраб≤25 МПа, Tmax=560˚С;

· шумоглушители выхлопа пара после главных предохранительных клапанов на параметры Рраб≤25 МПа, Tmax=560˚С.

По материалам пресс-службы ООО «БКЗ»



