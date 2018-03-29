Промышленная группа «БИРС» примет участие в выставке «НЕФТЕГАЗ-2018»

Промышленная группа «БИРС» примет участие в 18-й Международной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ-2018», которая пройдет 16-19 апреля 2018г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне).

«НЕФТЕГАЗ» - крупнейшая и лидирующая выставка нефтегазового комплекса России, представляющая оборудование для нефтегазовой промышленности. Это эффективная площадка для делового общения российских и зарубежных специалистов нефтегазовой индустрии, запуска новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами развития отрасли. Это высочайшая концентрация профессионалов отрасли.

Представителем промышленной группы «БИРС» на выставке станет ее производственное подразделение – завод трубопроводной арматуры «БИРС Арматура». Предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении трубопроводной арматуры. Полным циклом производит запорные, регулирующие, поворотные, обратные клапаны и некоторые другие типы трубопроводной арматуры.

На стенде предприятия будут представлены производимые клапаны (КПБ литой конструкции, обратный клапан и другие), фильтры сетчатые высокого давления, новинка в производстве промышленной группы - линейка электроприводов БИРС, пневмопривод поворотного действия, бугельные соединения.

Стенд компании «БИРС Арматура»: № 1F88, павильон 1, зал 2.

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»