СПЛАВ ОТГРУЗИЛ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ДВУХ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

В марте Корпорация «Сплав» в рамках действующих контрактов отгрузила две партии трубопроводной арматуры на атомные электростанции «Пакш» (Венгрия) и «Козлодуй» (Болгария). Договоры на изготовление и поставку более 600 единиц трубопроводной арматуры были заключены в начале осени. Поставляемые для АЭС сальниковые и сильфонные клапаны — это серийная продукция «Сплава», которая прошла проверку временем и активно применяется на отечественных и зарубежных станциях.

«С Венгерской и Болгарской электростанциями мы сотрудничаем уже много лет. Партнеры ценят нас за качество и соблюдение сроков поставок и ежегодно заключают с нами новые контракты», — комментирует Юлия Пенязь, зам.директора по продажам для АЭС МК «Сплав». По условиям контракта, для АЭС «Козлодуй» поставка изделий производится Корпорацией «Сплав» в два этапа. Оставшаяся части партии — 200 единиц — будет отправлена заказчику в мае.

Производство трубопроводной арматуры и оборудования для атомной отрасли — одно из основных направлений деятельности Корпорации. Запорной трубопроводной арматурой, которую производит «Сплав», оборудованы 55 блоков на всех российских атомных станциях, а также все зарубежные АЭС, построенные по российским проектам.

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»



