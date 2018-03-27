ОНИКС ВВЕЛ В ЛИНЕЙКУ 3-Х ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Компания «ОНИКС» активно расширяет ассортимент поставляемой трубопроводной арматуры: в частности, с марта 2018 года для заказа доступны 3-х эксцентриковые дисковые затворы больших диаметров – до Ду 1000.

Свое применение данная продукция находит в агрессивных и коррозионных средах и может быть использована в условиях, для которых характерны высокие показатели температуры и давления.

В отличие от 2-х эксцентриковых затворов, в которых ось вращения диска смещена относительно центра диска и оси уплотнения, в 3-х эксцентриковых затворах конус уплотнительной поверхности смещен относительно оси трубопровода. Благодаря такой конструкции значительно замедляется процесс износа арматуры, а также достигается высочайшая степень герметичности.

Обратившись в «ОНИКС», вы имеете возможность заказать следующие типы продукции:

1. С уплотнением «металл-по-металлу» для работы в агрессивных средах с рабочим давлением до Ру25.

2. С типом присоединения «под приварку» или фланцевым с расположением болтовых отверстий по ГОСТ, DIN, ASME по потребностям заказчика.

3. Под редуктор или электрический привод с исполнением присоединительного фланца по чертежам заказчика.

Компания «ОНИКС» постоянно работает над решением задач по наращиванию производства, совершенствованию технологического процесса, расширению номенклатуры выпускаемой продукции, повышению качества производимой продукции, оказываемых услуг, принятия инженерных и управленческих решений при проектировании, изготовлении и поставке продукции. Высокий профессионализм технических специалистов, высокотехническое оборудование и инструменты современного поколения, позволяют изготовить изделия высокого качества и по доступной цене. Сегодня предприятие отличается высоким технологическим уровнем, который соответствует всем современным стандартам. При производстве деталей трубопроводов контроль качества производится на всех стадиях их изготовления. В процессе изготовления контролируются как геометрические размеры, так и механические свойства деталей. Кроме того, эксплуатационные характеристики товара проверяются нашими Партнерами – монтажными и подрядными организациями. Отдел технического контроля укомплектован на 100% высококачественными средствами измерений.

По материалам пресс-службы «ОНИКС»



