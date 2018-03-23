КЛАПАНЫ ОЗНА УСПЕШНО ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТРЕБСА

На месторождении Требса (оператор проекта СП «Башнефть-Полюс») успешно прошли опытно-промышленные испытания клапанов с полиуретановым уплотнением производства дивизиона «ОЗНА-Октябрьский механический завод» («ОЗНА-ОМЗ»).

Клапан к буровому насосу предназначен для попеременного сообщения и разобщения насосных камер со всасывающим и нагнетательным трубопроводами в среде промывочной жидкости. Испытания клапанов с полиуретановым уплотнением для бурового насоса УНБТ-1180 были проведены специалистами ООО «Газпром бурение» - филиал «Оренбург бурение», наработка составила рекордные 697 часов. Среднее время наработки клапанов с обычным резиновым уплотнением составляет 200 часов.

Замена материала уплотнения связана с решением предложить буровикам клапан с более высокими показателями прочности, износостойкости, высоким значением сопротивления. Использование полиуретановых уплотнений позволяет Заказчику существенно увеличить срок безаварийной эксплуатации оборудования и сократить количество внеплановых простоев и связанные с ними финансовые затраты. Показательно, что местом испытания стало месторождение Требса с его сложными геологическими условиями. В процессе бурения и строительства скважин здесь применяются самые передовые технологии.

Позиции «ОЗНА – ОМЗ» на рынке запасных частей для буровых насосов устойчивы. Номенклатура запасных частей для буровых насосов российского и иностранного производства значительно расширилась благодаря внедрению новых конкурентоспособных продуктов. Здесь всегда готовы организовывать перед массовым внедрением опытно-промышленные испытания всей продуктовой линейки в самых различных условиях эксплуатации и довести в результате тестирования качество и надежность запасных частей до показателей работоспособности, удовлетворяющих требованиям Заказчика.

По материалам пресс-службы ОЗНА



