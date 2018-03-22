KSB опубликовал единую электронную библиотеку

Специально для удобства пользователей оборудования KSB создана единая электронная библиотека всех технических и рекламных материалов по продукции компании и сферам ее применения, доступных на русском языке.

В библиотеке собраны все каталоги, брошюры, прайс-листы, технические описания и инструкции по эксплуатации насосного оборудования и трубопроводной арматуры, которые можно посмотреть, почитать, полистать в любое время и в любом месте, с любого компьютера, планшета, телефона, имеющего доступ в интернет.

Теперь нет необходимости тратить время и трафик на скачивание файла, прежде чем с ним ознакомиться. В библиотеке вы легко и быстро можете найти нужный документ, познакомиться с ним, при желании скачать полностью или частично, а также распечатать нужные вам страницы или весь документ.

По материалам пресс-службы KSB



