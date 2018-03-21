ИЛЬМА приглашает технических специалистов на учебно-практический семинар «Школы герметизации»

Научно-производственная компания «ИЛЬМА» приглашает технических специалистов промышленных предприятий принять участие в учебно-практическом семинаре «Герметизация разъемных соединений промышленного оборудования: лучшие российские и зарубежные практики, возможности импортозамещения».

В программе:

· Изучение ключевых аспектов герметизации разъемных соединений, основных параметров и требований, влияющих на подбор уплотнений.

· Анализ лучших российских и зарубежных практик реализации задач герметизации.

· Практикум по расчету фланцевых прокладок с использованием специализированного программного обеспечения

· Обзор практики применения и преимуществ уплотнительных решений ИЛЬМА и ГРАФЛАН в герметизации ответственного оборудования промышленных предприятий Российской Федерации

· Обзор инновационных технологических решений в области герметизации с посещением производства компании «ИЛЬМА»

· Мастер-класс по работе с устройством для вырезки прокладок компании PETERS

Участники семинара получат комплект обучающих материалов, образцы продукции и материалов, а также Сертификат о прохождении обучения. Скачать регистрационную форму »»»

Мероприятие будет организовано в рамках проектах «Школа герметизации». Подробнее о проекте »»»

Семинар состоится 10 апреля 2018 года в Учебном центре компании ИЛЬМА по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 8.

Участие в семинаре – бесплатное, количество мест ограничено

Для участия требуется предварительная регистрация. Получить дополнительную информацию о семинаре и зарегистрироваться для участия в нем можно по телефону (812) 326-6018 или электронной почте PR@ilma-sealing.com

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Существующая с 1994 года Научно-производственная компания ИЛЬМА специализируется на разработке и производстве уплотнений и инженерных решений в области герметизации разъемных соединений промышленного оборудования и трубопроводов.

Структура компании, в которую входят служба конструкторов, центр инжиниринговых решений и тестирования, собственная производственная база, оперативный склад и сервисный центр, позволяет разрабатывать, производить, внедрять и обеспечивать технологическое сопровождение эксплуатации решений в области герметизации ответственного оборудования различных степеней сложности и условий применения.

В числе постоянных клиентов компании - более 1000 предприятий энергетической, химической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей и иных отраслей промышленности Российской Федерации и стран Таможенного союза, производственный цикл которых включает эксплуатацию оборудования в агрессивных средах. www.ilma-sealing.com



