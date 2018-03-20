ГАКС-АРМСЕРВИС МОДЕРНИЗИРОВАЛ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ «СЕЙТРОНИК СИР МД-10-2»

В целях усовершенствования выпускаемого оборудования специалистами предприятия НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» проведена модернизация диагностической системы «СЕЙТРОНИК СИР МД-10-2».

Система предназначена для оценки работоспособности и технического состояния трубопроводной арматуры DN 50…2000 мм и PN до 150 МПа на месте ее эксплуатации (без демонтажа из трубопровода) и последующего принятия решения о целесообразности проведения ремонта по техническому состоянию. Система используется для диагностики клиновых и параллельных задвижек, шаровых кранов и состоит из мобильного компрессора, блока регистрации и анализа (реализованного на базе промышленного компьютера и размещенного в промышленном кейсе), блока преобразования и управления, рукава соединительного, комплекта инструмента и технологической оснастки.

В модернизированном варианте блок преобразования и управления также помещен в промышленный кейс, что обеспечивает удобство транспортировки и переноски изделия и улучшает внешний вид системы. Более подробно с техническими характеристиками диагностической системы «СЕЙТРОНИК СИР МД-10-2» можно ознакомиться перейдя по ссылке.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



