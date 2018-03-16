ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ предложила бороться с контрафактной арматурой для нефтегазового комплекса

14 марта губернатор Владимирской области Светлана Орлова приняла участие в заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое в Москве провел министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Светлана Орлова в своем выступлении подняла вопрос о проблемах рынка трубопроводной арматуры, поставляемой для нужд нефтегазового комплекса России. Во Владимирской области на протяжении многих лет успешно работают арматурный завод «Гусар», компания «Армагус» и Муромский завод трубопроводной арматуры. Продукция этих предприятий отвечает всем российским и международным стандартам качества. Её потребителями, главным образом, являются ведущие нефтегазовые компании России: «Роснефть», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк». Совокупный объём произведённой предприятиями Владимирской области продукции по итогам 2016-2017 годов превысил 18 млрд рублей.

Предприятия 33-го региона активно и эффективно работают по программам импортозамещения, расширяют производственные мощности. Меньше месяца назад завод «Гусар» открыл новое современное литейное производство, где выпускают заготовки любых видов запорно-регулирующей арматуры, в том числе, для Арктики.

Светлана Орлова выразила обеспокоенность тем, что в последние годы недобросовестную конкуренцию реальным российским производителям трубопроводной арматуры составляют псевдопроизводители. В России действуют десятки компаний без производственных площадей, станочного парка, квалифицированного персонала. Их государственная регистрация осуществляется по месту жительства учредителей, в частных домах.

Эти организации занимаются поставкой контрафактной импортной продукции. Отличительной чертой таких «заводов» является минимальная численность работников, которые занимаются только упаковкой изделий и оформлением документов. Серьезный ущерб российскому машиностроению наносят и компании-посредники, которые официально продвигают продукцию китайского производства в России. А в это время ведущие российские производители, которые являются крупнейшими налогоплательщиками и градообразующими предприятиями, несут убытки в связи с недозагруженностью производства. Страдают не только предприятия 33 региона, но и заводы Тульской и Курганской областей, города Благовещенска. По предварительной оценке специалистов, на долю компаний-псевдопроизводителей и их посредников приходится около 30 процентов российского рынка трубопроводной арматуры, что составляет около 18-20 млрд рублей в год. Потери российского бюджета от деятельности таких компаний только по НДС, налогу на прибыль и единому социальному налогу оцениваются в размере не менее 2,5-3 млрд рублей ежегодно.

Губернатор Владимирской области отметила, что деятельность компаний нефтегазового сектора по борьбе с фальсификатом приносит результат. В частности, в связи с негативным опытом применения конкретного оборудования в условиях крайнего Севера, а также неоднократными фактами поставки контрафакта, Газпром в ноябре 2017 года принял решение не рекомендовать к закупке продукцию ряда предприятий своим дочерним обществам. В качестве положительного примера Светлана Орлова привела также компании «Транснефть», «Ростех» и «РЖД».

Глава региона предложила комиссии рассмотреть возможность предоставления приоритетного права на участие в конкурсных процедурах заводам-изготовителям продукции, которая подтверждена Минпромторгом России и соответствует критериям промышленной продукции, не

имеющей аналогов, произведённой на территории Российской Федерации. Эти критерии утверждены постановлением правительства России № 719.

По материалам портала Vedom.ru



