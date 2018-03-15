СПЛАВ РАЗРАБОТАЛ АБСОЛЮТНЫЙ АНАЛОГ ЕВРОПЕЙСКОГО КОМПЕНСАТОРА РАЗРАБОТАН КОРПОРАЦИЕЙ «СПЛАВ»

Для одного из ключевых клиентов Корпорация «Сплав» спроектировала и произвела партию сильфонных компенсаторов абсолютно новой модификации. По заданию заказчика для замены на промышленном предприятии европейских изделий, отслуживших свой срок, командой «Сплава» был разработан аналог, по конструктивному исполнению, рабочим параметрам и внешнему виду полностью соответствующий своему немецкому предшественнику. После поставки и монтажа компенсаторов на объекте заказчика по условиям договора предусматривался месяц, чтобы оборудование прошло серию тестовых работ. По итогам этого испытательного срока от партнера получены положительные отзывы и акт входного контроля, свидетельствующий о полном соответствии сильфонных компенсаторов техническим требованиям заказчика.

Наталья Замахина, начальник управления по продажам сильфонов и компенсаторов:

— Это интересный проект, который позволил в ходе изготовления несерийной продукции полноценно задействовать конструкторский и производственный потенциал, которым мы располагаем для развития направления сильфонных компенсаторов. Наш портфель заказов, как правило, состоит из типовых моделей, но мы часто сталкиваемся в работе с вопросами замены оборудования импортного производства и всегда с энтузиазмом беремся за решение сложных задач, которые ставит перед нами заказчик. Сотрудники «Сплава», задействованные в претворении в жизнь этого проекта, в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм и высокую квалификацию.

Напомним, что Корпорация «Сплав» изготавливает сильфоны и сильфонные сборки с 1983 года, в 2006 году в работу был запущен цех по производству сильфонных компенсаторов и компенсирующих устройств диаметром до 1600 мм. Поставки оборудования ведутся, в том числе, для атомной отрасли, теплоэнергетической, химической промышленности и металлургии.

По материалам пресс-службы МК «СПЛАВ»



