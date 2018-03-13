HONEYWELL ПРЕДСТАВЛЯЕТ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Корпорация Honeywell представила новый симулятор на основе сочетания дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) для обучения производственного персонала важнейшим действиям на производстве. Учитывая тенденцию старения кадров и необходимость качественной передачи знаний молодым специалистам, Honeywell разработала систему профессионального обучения Connected Plant Skills Insight Immersive Competency. Она предназначена для ускоренного и более эффективного обучения нового производственного персонала за счет перевода процесса обучения на современные технологии.

Благодаря удачному сочетанию смешанной реальности, современных методов информационного анализа и более чем 25-летнего опыта Honeywell в области профессионального обучения персонала удалось создать уникальную интерактивную среду обучения без отрыва от производства. В данном решении применяется первый и пока единственный в мире голографический компьютер HoloLens от Microsoft и гарнитуры смешанной реальности Windows Mixed Reality, позволяющие симулировать различные сценарии работы контроллера Honeywell C300, такие как отказ основного контроллера и переключение при отказе, неисправность кабеля, отказ источника питания. Симуляция этих сценариев позволяет обучать персонал и проверять приобретенные навыки.

«Из-за таких глобальных тенденций, как старение рабочей силы, возрастают нагрузки на промышленные компании и их программы обучения, — отметил Йоссеф Местари (Youssef Mestari), программный директор Honeywell Connected Plant. — Назрела необходимость в более творческом и более эффективном обучении на основе современных иммерсивных методов. Теперь производственный персонал сможет вносить вклад в повышение производительности, безотказности, надежности и безопасности предприятия сразу же по окончании обучения».

Решение корпорации Honeywell, симулирующее конкретные действия работника в виртуальных средах, доступ к которым осуществляется через облако, обеспечивает для обучаемого близкое к естественному взаимодействие и обмен информацией как с коллегами, так и с инструктором. При этом обучаемые, так же как и при работе на авиатренажере, могут в безопасной обстановке изучать последствия принимаемых ими решений. Такой подход позволяет на 100% повысить эффективность поддержания навыков по сравнению с традиционными методами обучения и сокращает продолжительность технического обучения на 66%. Дополнительно за процессом обучения сотрудников можно наблюдать в рамках официальной системы управления профессиональной подготовкой.

«Уникальный взгляд Honeywell на производственное обучение и развитие профессионального мастерства в сочетании с применением платформы и устройств Windows Mixed Reality — это отличный пример активного творческого подхода одного из крупнейших отраслевых игроков к цифровой трансформации, — отметила Лорейн Барден (Lorraine Bardeen), генеральный менеджер по решениям смешанной реальности в корпорации Microsoft. — Это первое решение, которое позволяет непосредственно связать навыки персонала с производственными показателями предприятия путем измерения эффективности обучения на основе реальных результатов».

Решения для подключенного производства Honeywell Connected Plant преобразовывают данные в ценную информацию, необходимую для повышения эффективности заводов и компаний. Залогом

успеха является обширный опыт Honeywell в данной области и передовая аналитика, объединяющая технологические процессы, активы, персонал и ресурсы предприятия для максимального повышения производительности. Широкий спектр решений Honeywell в области кибербезопасности гарантирует надежную защиту данных в условиях постоянного роста внешних угроз.

Дополнительную информацию о системе профессионального обучения Honeywell Connected Plant Skills Insight Immersive Competency см. на веб-сайте https://hwll.co/SkillsInsightPR", а о решениях для подключенного производства Honeywell Connected Plant — на веб-сайте http://www.honeywellprocess.com/iiot.

Корпорация Honeywell – мировой лидер в области технологий и промышленного производства, и входит в список 100 ведущих компаний, составляемый журналом Fortune. Она известна во всем мире своими разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, турбокомпрессоров и материалов высокой эффективности. Для получения дополнительных сведений и информации о корпорации Honeywell на русском языке посетите веб-сайт www.honeywell.ru.

По материалам пресс-службы Honeywell



