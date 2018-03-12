ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬНИЦЕ МК «СПЛАВ»: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

В минувшую среду, 7 марта, президент России Владимир Путин встретился с женщинами-предпринимателями страны. В мероприятии приняла участие заместитель гендиректора новгородской машиностроительной корпорации «Сплав» Наталья Орловская, представив главе государства свое видение проблем в сфере экономики.

Она отметила, что государству «необходимо продолжать усиливать контроль по теме импортозамещения» и озвучила вопрос избыточного количества процедур аккредитации у государственных компаний. Путин ответил, что импортозамещение не должно подрывать конкуренцию и явление это – временное:

«Мы должны нацеливаться на то, чтобы производить доступную по цене продукцию такого качества, чтобы она была конкурентоспособной не на нашем, а на мировом рынке. Но в некоторых случаях мы продолжаем поддерживать отечественного производителя в сложных экономических условиях. Особенно – в случае искажения условий конкуренции нашими партнерами. Мы вынуждены на это как-то реагировать».

Орловская добавила, что все же заметно улучшение делового климата в стране и Новгородской области в частности: «В нашем регионе это заметно. Стало больше общения власти и бизнеса. Появились новые формы поддержки предпринимателей. Правительство области создает условия для работы, но при этом требует строго соблюдения законов, что правильно».

Подводя итоги встречи, Наталья Орловская отметила, что глава государства «очень глубоко осознает все те проблемы, о которых на встрече рассказывали предпринимательницы». По её словам, Владимир Путин согласился, что озвученные заместителем генерального директора МК «Сплав» проблемы очень актуальные, и обещал обратить на них особое внимание.

По материалам VNNews



