КОНАР сообщил о начале строительства собственного НТЦ

Промышленная группа КОНАР начала строительство научно-технического центра на территории Индустриального парка «Станкомаш». Новое подразделение аккумулирует компетенции компании по исследованиям, испытаниям, а также по разработке новых видов продукции.

За последние пять лет компания КОНАР реализовала идею локализации на одной площадке полной технологической цепочки машиностроительного производства - от проектирования и выплавки заготовки необходимого качества до сборки и испытаний сложных агрегатов. К настоящему времени промышленная группа получила уникальный опыт по внедрению передовых технологий и лучших практик, существующих в мире. К организации новых совместных предприятий активно привлекаются ведущие европейские производители.

КОНАР имеет и собственные изобретения, которые успешно применяются в крупных проектах российского масштаба. Например, специалисты компании разработали принципиально новые виды опор трубопровода для строительства нефтяной магистрали «Заполярье – Пурпе» в условиях вечной мерзлоты. Эта работа была отмечена премией Правительства РФ в области науки и техники.

— У нас есть все необходимые составляющие для открытия научно-технического центра, который формируется на базе исследовательских лабораторий предприятий промышленной группы КОНАР, — комментирует технический директор Евгений Бодров. —Это будет центр специальных компетенций — исследовательских, опытно-конструкторских и прочих. Он будет работать по перспективным проектам и вести деятельность, напрямую не связанную с технологическим циклом в данный конкретный момент. Например, если требуется изучить специальные требования заказчика, провести прочностные и технологические расчеты материалов или изделий, криогенные и динамические испытания оборудования.

КОНАР в рамках этого проекта организует ряд новых лабораторий, среди которых лаборатория стендовых испытаний, материаловедения, 3D-моделирования и прототипирования. К работе планируется привлекать потенциал и возможности научно-исследовательских институтов России. Ожидается, что ООО «НТЦ КОНАР» заработает к концу 2018 года. Услугами НТЦ смогут воспользоваться не только предприятия промышленной группы КОНАР, но и сторонние компании, которые заинтересованы в испытаниях материалов или образцов продукции с подтвержденным статусом результатов.

— Наша компания аттестована Российским морским регистром судоходства, сертифицирована такими компаниями, как, например, General Electric, система качества соответствует требованиям ISO 9001-2015 и API Spec Q1. Открыть научно-технический центр мы планируем не только для себя, но также сможем предложить специальные условия

обслуживания в нем малому и среднему производственному бизнесу. Ведь зачастую такие предприятия, не имея полного спектра оборудования для контроля, аттестатов и сертификатов, не могут выполнять определенную работу и брать на себя обязательства по серьезным контрактам, — отметил на съезде малого и среднего бизнеса организации «Опора России» генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»



