СТОЙКИ И ОПОРЫ ПРОИЗВОДСТВА «РИЗУР»

Компания «Ризур», уже более 20 лет производящая и поставляющая разнообразное взрывозащищенное оборудование, предлагает ознакомиться с линейкой трубных стоек и опор собственного производства. Стойки и опоры предназначены для монтажа контрольно-измерительных приборов (КИП) на предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической промышленности. Изделия легко собираются для создания или дублирования любой монтажной детали. Использование стоек и опор компании РИЗУР позволяет: ✔ Вносить изменения в полевых условиях; ✔ Исключить необходимость сварки в полевых условиях; ✔ Свести к минимуму время установки. В ассортимент продукции компании входят:
· Стойка вертикальная круглая двойная (СВКД)
· Стойка вертикальная круглая (СВК)
· Стойка вертикальная круглая с сужением (СВКС)
· Стойка-швеллер вертикальная (СШВ)
· Опора с креплением на стену (ОКС)
· Опорный фланец
· Переходники
Опоры и стойки, выпускаемые компанией РИЗУР, могут быть скомплектованы по техническому заданию и размерам заказчика.
По материалам пресс-службы ГК «РИЗУР»