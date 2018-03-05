«ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ПРЕДСТАВЯТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ НА НЕФТЕГАЗ-2018

ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», российский производитель оборудования для противокоррозионной защиты, представит на выставке «Нефтегаз-2018» свою продукцию. На стенде компании №22В70 (павильон №2, зал 2) будут представлены:

- изолирующие монолитные муфты (электроизолирующие вставки);

- системы коррозионного мониторинга;

- поляризующие элементы катодной защиты (малогабаритные станции катодной защиты);

- контрольно-измерительные пункты и блоки совместной защиты;

- устройства защиты трубопроводов от воздействия наведенного переменного и постоянного тока;

- электроды сравнения;

- анодные заземлители;

- маркерные накладки;

- модули контроля искроразрядников.

В 2017 году компания начала производство и поставку оборудования, предназначенного для катодной защиты причальных и морских сооружений методом наложенного тока. Данный метод позволят уменьшить скорость коррозии металлических поверхностей объекта защиты в условиях агрессивной морской среды и продлить срок эксплуатации сооружения.

ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» основано в 2006 году. Основной деятельностью компании является производство и поставка оборудования для систем противокоррозионной защиты стальных трубопроводов и конструкций, подводных и причальных сооружений, освоение и внедрение новых видов оборудования и технологий.

По материалам информационного центра выставки



