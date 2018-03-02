VEXVE ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ ПРИВОДОМ HYDROX 2

Семейство гидравлических приводов Hydrox компании Vexve пополнилось в начале года новым приводом Hydrox 2 для дисковых затворов небольшого размера и шаровых кранов среднего размера. Напомним, впервые компания Vexve представила привод Hydrox в 2014 году.

Смотреть видеопрезентацию нового привода Vexve читателям ТПА >>

«Мы хотели предложить нашим клиентам удобное и экономичное решение для арматуры небольшого размера. Hydrox 2 не только легче других, но также имеет подходящий крутящий момент для работы с дисковыми затворами Ду300-350 и шаровыми кранами Ду125-250», - отметила Риина Лахти, ведущий инженер компании Vexve. Привод Hydrox 2 поступил в продажу с 1 января 2018 года.

Гидравлические приводы компании Vexve особенно подходят для управления арматурой в сложных условиях подземных сетей. За последние четыре года поступило множество положительных отзывов о приводах Hydrox как с северных (Векшё, Швеция), так и южных (Лусаил, Катар) широт.

Компания Vexve является ведущим мировым производителем запорной арматуры для систем теплоснабжения и охлаждения городов и промышленных предприятий. Разработанные для применения в сложных эксплуатационных условиях запорная арматура, терморегулирующее оборудование и гидравлические устройства управления от Vexve используются в сетях централизованного отопления и охлаждения, на электростанциях и во внутренних сетях теплоснабжения и охлаждения зданий.

По материалам пресс-службы VEXVE