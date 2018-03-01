VDMA: рост экспорта радует производителей промышленной арматуры 

«Еврозона возвращается на стабильный путь роста. Китай и США остались наиболее важными рынками сбыта в отрасли в 2017 году», – редакция ТПА представляет перевод итогового пресс-релиза VDMA.

Прошедший год стал успешным годом для немецких производителей промышленной арматуры. В 2017 году они отметили номинальное увеличение заказов на 11% и рост оборота на 4% по сравнению с 2016 годом. После стагнации входящих заказов в 2016 году и небольшого снижения оборота в отрасли вновь наблюдается экономическая активность. В частности, Еврозона – важный экспортный рынок для немецкой арматуры – возвращается к росту после многих лет кризиса: в 2017 году объем продаж увеличился на 7%. Особенно впечатляет значительное увеличение заказов промышленной арматуры из неевропейских стран: производители Германии зафиксировали рост на 16%. Оборот на внутреннем рынке увеличился на 2%.

Производства загружены на полную мощность

По статистике VDMA, в 2017 году по отдельным группам продукции зафиксирована положительная динамика продаж. Так, производители регулирующей арматуры зарегистрировали номинальное увеличение продаж на 8%. Оборот предохранительной и контрольной арматуры увеличился на 5%, а для отсечной арматуры рост продаж был умеренным – на уровне 2%. В целом, использование мощностей в секторе промышленной арматуры находится на высоком уровне и составляет 93%.

Согласно индексу бизнес-климата IFO, большинство производителкй промышленной арматуры оценивают бизнес-климат как крайне положительный. Тем не менее, ожидания на следующие 6 месяцев не самые радужные. Затрудненное формирование нового федерального правительства привело к неопределенности – в той же мере, как и нерешенный исход переговоров по Brexit.

Китай снова стал крупнейшим экспортным клиентом

Так, в период с января по ноябрь 2017 года немецкие производители промышленной арматуры достигли объема экспорта в 3,6 млрд. евро. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года он увеличился на 7,6%. Отрасль только выиграла за счет надежного спроса со стороны Китая, подъема экономики США и высокого спроса со стороны Европы.

В 2017 году Китай снова стал крупнейшим заказчиком немецкой промышленной арматуры, опередив США и Францию. Промышленные поставки в Китай с января по ноябрь 2017 года выросли на 13,5% до 407 млн евро – по сравнению с этим же периодом предыдущего года. Экспорт в США за тот же период вырос на 15% – до 327 миллионов евро. В 2017 году спрос Франции на промышленную арматуру был на 5,8% выше, чем в Германии (по сравнению с предыдущим годом) – его объем составил 196 млн евро.





Россия демонстрирует тенденцию роста экономики

Российская экономика снова идет по пути роста – в 2018 году ожидается ее увеличение на 1,6%. Экономическое развитие России по-прежнему подавляется санкциями промышленных стран Запада, в связи с чем немецкие производители понесли значительные убытки в 2016 году. Тем не менее, за период с января по ноябрь 2017 года немецкий экспорт арматуры в Россию вновь увеличился до 114 млн евро.

Прогноз на 2018 год: достаточно оснований для оптимизма

Мировая экономика в настоящее время находится в активном подъёме, и никаких признаков резкого прекращения ее роста нет. Ожидается скачок в развитии арматуры для химической, фармацевтической и пищевой промышленности и в то же время снижение спроса в энергетическом секторе. Все признаки указывают на рост: Немецкая ассоциация производителей арматуры ожидает номинального роста продаж на 4% в 2018 году.

VDMA Valves Press Release

Франкфурт-на-Майне, 27 февраля 2018

Скачать оригинал пресс-релиза на английском языке >> [57 Kb] (cкачиваний: 0)



