Ученые ТПУ разработают для ТЭМЗа установки неразрушающего контроля

Исследователи Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (ТПУ) разработают автоматическую линейку экспериментальных установок для завода антипомпажных клапанов Томского электро-механического завода (ТЭМЗ).

Ранее сообщалось, что в Институте интроскопии (ныне Инженерная школа неразрушающего контроля) ТПУ с 1940-х годов разрабатывается контрольное оборудование на основе бетатронов – циклических ускорителей электронов, где они ускоряются по круговой орбите для создания высокоэнергетического рентгеновского излучения. На их базе созданы досмотровые комплексы для транспортных узлов РФ, Великобритании, США, Китая и Германии.

«Новый участок, оснащенный экспериментальными средствами неразрушающего контроля, должен появиться на ТЭМЗе в рамках совместного проекта с ТПУ. На этом участке (будут работать специально созданные импортозамещающие установки для контроля пространственно-сложных фасонных корпусных деталей трубопроводной арматуры», – говорится в сообщении.

Добавляется, что специалисты ТЭМЗа в данный момент готовят инфраструктуру участка, а политехники – его наполнение технологическими средствами контроля качества, в частности станками с числовым программным управлением, вокруг которых ученые предлагают сконцентрировать установки, работающие в трех направлениях неразрушающего контроля: рентгеновский, ультразвуковой контроль и оптическая топография.

«Осевые антипомпажные и регулирующие клапаны – одни из ответственнейших изделий, которые испытывают огромные перепады давления. Самые большие клапаны достигают 1,2 метра в диаметре, самый ходовой диаметр – 300-700 миллиметров. В таком изделии пропущенный дефект может привести к разрушению изделия и выходу из строя газопровода», – отмечает руководитель проекта Дмитрий Седнев. Уточняется, что ученые ТПУ планируют поставить на ТЭМЗ уникальную линейку рентгеновских томографов на основе бетатронов, объединенных с ультразвуковым томографом. В разработке также находится стенд, объединяющий ультразвуковую томографию и оптическую топографию – метод, позволяющий получить трехмерное изображение детали и сравнить его с моделью, эталоном детали.

Также ранее сообщалось, что ТЭМЗ в сентябре 2017 года открыл высокотехнологичное производство антипомпажных и регулирующих клапанов и электроприводов, которые будут использоваться структурами «Газпрома». Планировалось, что «Газпром» вложит в проект 1,2 миллиарда рублей, но получит льготы по налогам на прибыль и имущество, зачисляемым в казну региона.

По материалам РИА ТОМСК



