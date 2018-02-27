EMERSON ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ШИБЕРНО-НОЖЕВУЮ ЗАДВИЖКУ CLARKSON SU10R

Компания Emerson запустила новую линейку надежных, высокопроизводительных шиберно-ножевых задвижек, разработанных специально для удовлетворения потребностей горно-металлургических предприятий в применениях, содержащих пульпу средней плотности. Новая линейка шиберно-ножевых задвижек Clarkson SU10R с полиуретановой манжетой предлагает горно-металлургическим предприятиям решение для работы в условиях абразивного истирания и коррозии, которые являются основной проблемой применений с содержанием пульпы средней плотности, при этом значительно повышая надежность и срок службы.

«Работа с пульпой средней плотности традиционно представляет проблему для горно-металлургических предприятий. Выбор, как правило, падает либо на бюджетные шиберно-ножевые задвижки, предназначенные для простых условий эксплуатации и требующие частой замены, либо на шиберно-ножевые задвижки для тяжелых условий эксплуатации, которые в свою очередь отличаются высокой стоимостью и сложностью. Теперь этот пробел заполнен благодаря шиберно-ножевой задвижке SU10R, которая обеспечивает превосходную работу и простоту обслуживания», − говорит Майк Гордон, менеджер по шиберно-ножевым задвижкам, Emerson Automation Solutions.

Двухсоставная конструкция корпуса и защелкивающаяся манжета, заменяемая в полевых условиях, обеспечивают более надежную герметизацию, чем изделия конкурентов. Встроенное торцевое уплотнение манжеты исключает необходимость во фланцевых прокладках в большинстве случаев. Это, наряду с усовершенствованным сальником, делает продукт особенно привлекательным для горно-металлургической промышленности: начиная от добычи алюминосодержащих руд и заканчивая углем, медью, золотом, серебром и ураном.

Благодаря защелкивающейся конструкции уретановой манжеты для замены не требуются специальные инструменты. «Мы приложили все усилия, чтобы сделать данную конструкцию максимально удобной для обслуживания, что ускоряет процесс технического обслуживания и исключает потенциальные проблемы при установке или ремонте задвижки», - говорит Гордон.

Шиберно-ножевые задвижки Clarkson SU10R с манжетой из уретана обладают рядом преимуществ над обычными задвижками с металлическим седлом. Помимо превосходной стойкости к истиранию, упругие свойства, присущие полиуретановому материалу, обеспечивают надежную герметичность в соответствии со стандартом MSS-SP-81. Ножевые задвижки являются действительно двусторонними!

Изначально шиберно-ножевые задвижки Clarkson SU10R будут доступны в размерах от 50 мм (2 дюйма) до 600 мм (24 дюйма), рабочее давление до 10 бар (150 фунтов на кв. дюйм) на всем диапазоне рабочих температур до 80 °C (175 °F).

В настоящее время Emerson предлагает новую шиберно-ножевую задвижку Clarkson SU10R для заказчиков из Соединенных Штатов. В дальнейшем она будет доступна и в других регионах, включая Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Россию.

Emerson (NYSE: EMR), Сент-Луис, штат Миссури, США – глобальная компания, объединяющая технологии и инжиниринг для создания инновационных решений для Заказчиков на рынке товаров промышленного назначения, коммерческом рынке и рынке индивидуальных потребителей. Бизнес компании Automation Solutions помогает непрерывным, гибридным и дискретным производствам производить максимум, защищать персонал и окружающую среду и оптимизировать их энергетические и эксплуатационные затраты. Бизнес Commercial and Residential Solutions помогает своим заказчикам в создании комфортной бытовой среды и охране здоровья, контроле качества и безопасности пищевых продуктов, повышении эффективности энергопотребления и строительстве функциональной инфраструктуры. Более подробная информация представлена на сайте Emerson.com.

По материалам пресс-службы EMERSON





