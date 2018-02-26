ЗАВОД «ПРОМИНТЕХ» ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО АРМАТУРЕ В НОВОМ УРЕНГОЕ

Компания АО «Сибирская Промышленная Группа» и ООО «Завод «ПромИнТех» примут участие в выставке «Газ. Нефть. Новые Технологии – Крайнему Северу», которая состоится 28-29 марта 2018 года, в г. Новый Уренгой. В рамках данной выставки «ПромИнТех» проведет Круглый стол на тему: «Современные инженерно-инновационные технологии в арматуростроении», где технические специалисты представят комплексные решения Завода для запорно-регулирующей арматуры (далее ЗРА), а также расскажут об особенностях эксплуатации ЗРА в сложных средах (низкие температуры, высокое давление, механические примеси и агрессивные среды). Вопросы на указанную тему можно направлять по адресу: info@td-spg.ru.

Круглый стол состоится 29 марта 2018 года в 13:00 , в здании «Делового центра «Ямал» по адресу: г. Новый Уренгой, улица Юбилейная, 5, конференц-зал.

По материалам пресс-службы АО «СПГ»



