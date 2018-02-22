ДС КОНТРОЛЗ ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Пресс-служба ЗАО «ДС Контролз» приглашает всех заинтересованных специалистов принять участие в обучении, которое будет проводиться на базе компании с мая по декабрь 2018 года. График обучения представителей и заказчиков ЗАО «ДС Контролз»:

· 22-24 мая 2018 года

· 04-06 декабря 2018 года

Обучение проводят ведущие специалисты компании, имеющие большой опыт в области расчёта и выбора трубопроводной арматуры, а также цифровой интеллектуальной техники. Специалисты представят вашему вниманию технические решения и особенности применения регулирующей, отсечной, специальной запорной арматуры, предохранительных клапанов и датчиков уровня в технологических процессах. Особое внимание будет уделено приборам управления трубопроводной арматуры и системам диагностики. Будут приведены примеры внедрения, представлены отзывы эксплуатации.

Темы для технического обучения по продукции «ДС Контролз» (темы обучения могут меняться по взаимной договоренности с участниками обучения):

· Физические основы процессов, происходящих в регулирующей арматуре. Критические процессы. Методы исключения шума и кавитации

· Возможности программы расчета арматуры

· Обзор продукции ЗАО «ДС Контролз» по регулирующей арматуре.

· Номенклатура, назначение, конструктивные особенности, материальные исполнения,

· Регулирующая арматура серии 35002

· Регулирующая арматура серий 21000

· Регулирующая арматура серий 28000

· Регулирующая арматура серий 41005

· Датчики и контроллеры уровня серии 12400

· Специальные исполнения стандартной поворотной и подъемной арматуры

· Регуляторы давления: классификация и принципы работы. Особенности расчета и выбора

· Специальная арматура: номенклатура, назначение, особенности расчета и выбора, сравнение с конкурентами

· Антипомпажное регулирование. Особенности расчета и выбора арматуры

· Предохранительная арматура: номенклатура, основы расчета и выбора. Переключающие устройства

· Обзор продукции ЗАО «ДС Контролз» по запорной (отсечной) арматуре

· Дисковые затворы

· Шаровые краны с мягким уплотнением

· Шаровые краны с уплотнением «металл по металлу»

· Конструктивные особенности кранов с плавающим шаром и с шаром в опорах

· Пневмоприводы и приборы управления пневматическими приводами

· Электроприводы – номенклатура, основные характеристики, сравнительный анализ электроприводов основных поставщиков

· Виды взрывозащиты и пылевлагозащиты

· Цифровая продукция

· Общие принципы диагностики. Диагностика с использованием позиционеров, Valscope (включая практические занятия).

· Позиционер SVI2ESD и диагностика аварийных отсекателей

· Ознакомление с процессами сборки и испытания на производстве

· Практические занятия по подготовке ТКП по реальным запросам.

За дополнительной информацией, а также по вопросам регистрации на обучение, обращайтесь по телефону +7 (8162) 94-68-88 или по e-mail office@dscontrols.ru.

По материалам пресс-службы ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ»



