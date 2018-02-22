ДС КОНТРОЛЗ ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Пресс-служба ЗАО «ДС Контролз» приглашает всех заинтересованных специалистов принять участие в обучении, которое будет проводиться на базе компании с мая по декабрь 2018 года. График обучения представителей и заказчиков ЗАО «ДС Контролз»:
· 22-24 мая 2018 года
· 04-06 декабря 2018 года
Обучение проводят ведущие специалисты компании, имеющие большой опыт в области расчёта и выбора трубопроводной арматуры, а также цифровой интеллектуальной техники. Специалисты представят вашему вниманию технические решения и особенности применения регулирующей, отсечной, специальной запорной арматуры, предохранительных клапанов и датчиков уровня в технологических процессах. Особое внимание будет уделено приборам управления трубопроводной арматуры и системам диагностики. Будут приведены примеры внедрения, представлены отзывы эксплуатации.
Темы для технического обучения по продукции «ДС Контролз» (темы обучения могут меняться по взаимной договоренности с участниками обучения):
· Физические основы процессов, происходящих в регулирующей арматуре. Критические процессы. Методы исключения шума и кавитации
· Возможности программы расчета арматуры
· Обзор продукции ЗАО «ДС Контролз» по регулирующей арматуре.
· Номенклатура, назначение, конструктивные особенности, материальные исполнения,
· Регулирующая арматура серии 35002
· Регулирующая арматура серий 21000
· Регулирующая арматура серий 28000
· Регулирующая арматура серий 41005
· Датчики и контроллеры уровня серии 12400
· Специальные исполнения стандартной поворотной и подъемной арматуры
· Регуляторы давления: классификация и принципы работы. Особенности расчета и выбора
· Специальная арматура: номенклатура, назначение, особенности расчета и выбора, сравнение с конкурентами
· Антипомпажное регулирование. Особенности расчета и выбора арматуры
· Предохранительная арматура: номенклатура, основы расчета и выбора. Переключающие устройства
· Обзор продукции ЗАО «ДС Контролз» по запорной (отсечной) арматуре
· Дисковые затворы
· Шаровые краны с мягким уплотнением
· Шаровые краны с уплотнением «металл по металлу»
· Конструктивные особенности кранов с плавающим шаром и с шаром в опорах
· Пневмоприводы и приборы управления пневматическими приводами
· Электроприводы – номенклатура, основные характеристики, сравнительный анализ электроприводов основных поставщиков
· Виды взрывозащиты и пылевлагозащиты
· Цифровая продукция
· Общие принципы диагностики. Диагностика с использованием позиционеров, Valscope (включая практические занятия).
· Позиционер SVI2ESD и диагностика аварийных отсекателей
· Ознакомление с процессами сборки и испытания на производстве
· Практические занятия по подготовке ТКП по реальным запросам.
За дополнительной информацией, а также по вопросам регистрации на обучение, обращайтесь по телефону +7 (8162) 94-68-88 или по e-mail office@dscontrols.ru.
По материалам пресс-службы ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ»