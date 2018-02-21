ГУСАР ОТКРЫЛ СОБСТВЕННЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ

Литейное производство для отливки из стали запорно-регулирующей арматуры, в том числе предназначенной для работы в условиях Арктики, открыли 20 февраля на заводе «Гусар» в Гусь-Хрустальном Владимирском области. Объем инвестиций в проект составил около 1,7 млрд рублей. «Это самый современный завод такого типа литья в стране. Такого качественного литья и такого масштаба производства у нас в стране просто нет. Завод умеет делать литье под Арктику, под сложные серьезные условия, и в рамках программы импортозамещения это очень важная история», - сообщил замруководителя Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Строительство завода началось в 2016 году, заемные средства предоставил Сбербанк. Новое производство обеспечит «Гусар» сталью различных марок для производства любых видов запорно-регулирующей арматуры, в том числе для нужд Арктики. В том числе в Гусе-Хрустальном начнут производить специальные высоколегированные стали для трубопроводной арматуры, применяемой в криогенных средах при температуре до -236 градусов по Цельсию. Новые мощности полностью обеспечат предприятие сталью, которую раньше «Гусар» приобретал у других литейных заводов.

Изготовление модельной оснастки осуществляется на трех- и пятиосевых станках с ЧПУ с использованием CAD/CAM/CAE-систем проектирования. Разработка конструкции отливок производится с применением специализированного программного комплекса моделирования условий кристаллизации. Для локализации и очистки газовых и пылевых выбросов на литейном заводе используется система аспирации, что делает процесс выплавки стали полностью экологически безопасным. Генеральный директор «Гусара» Александр Березкин скромно подчеркнул, что выстроенная на производстве технологическая конфигурация требует практически стерильной чистоты.

Мощность литейного завода - 7-8 тыс. тонн стали в год. Планируется выйти на проектную мощность ко второму полугодию 2018 года. Будет создано дополнительно 400 рабочих мест. Площадь завода - 20 тыс. кв. м. Проект реализован с нуля, практически в чистом поле за цехами первой и второй очереди «Гусара», за максимально сжатые сроки - чуть более 1 года. Необходимость собственного литейного производства продиктована

желанием не зависеть от поставщиков, а самим себя обеспечивать качественной сталелитейной продукцией.

Генеральный директор завода «Гусар» Александр Березкин признался, что, когда 15 лет назад начинал осваивать рынок трубопроводной арматуры, даже не думал, что вырастет из малого предприятия до одного из крупнейших заводов России в этой сфере. Березкин считает, что аналогов нового литейного производства в Гусь-Хрустальном нет не только в России, но и в Европе, потому что при оснащении предприятия применены самые современные технологии в мире. Несмотря на приподнятую и торжественную атмосферу церемонии запуска нового литейного производства, руководитель «Гусара» не забыл напомнить высоким гостям, что дальнейшая успешная деятельность расширившегося предприятия возможна только при поддержке и загрузке заказами от госмонополий.

Основанный в 2002 году Гусевский арматурный завод «Гусар» - одно из ведущих промышленных предприятий Владимирской области и базовое предприятие Гусь- Хрустального. В 2017 году предприятием отгружено продукции собственного производства на 5,3 млрд рублей. Предприятие специализируется на разработке и производстве трубопроводной арматуры для нефтегазовой промышленности. Основными потребителями продукции завода являются нефтегазовые компании «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Лукойл».. На предприятии работает 1 тысяча 390 человек. Средняя зарплата — почти 37 тысяч рублей.

По материалам ТАСС и Зебра-ТВ



