В ЛАБОРАТОРИИ ЦЭС ОСУЩЕСТВИЛИ ПЕРВЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛАНЦЕВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Лаборатория «Центра энергосбережения» в Санкт-Петербурге провела первые в городе испытания изделий из нержавеющей стали методом спектрального анализа. ГУП «ТЭК СПб» предоставило в независимую испытательную лабораторию выборочные единицы таких видов изделий, как фланцы и трубы. Подведены результаты первых испытаний изделий из нержавеющей стали методом атомно-эмиссионного спектрального анализа. По результатам первых подобных в городе испытаний все результаты удовлетворяют требованиям нормативной документации.

По словам заместителя главного инженера ГУП «ТЭК СПб» по тепловым сетям и ЦТП Владимира Фомина, испытания изделий из нержавеющей стали методом атомно-эмиссионного спектрального анализа позволят отбраковать продукцию, которая не соответствует требованиям, заявленным в нормативной документации. «У изделий из нержавеющей стали под угрозой находятся сварочные стыки, которые при условии несоответствия качества продукции могут в будущем дать дефекты. Своевременная отбраковка некачественной продукции позволит избежать негативных последствий и затрат в будущем», - констатирует Владимир Фомин.

Напомним, что между СПбГБУ «Центр энергосбережения» и ГУП «ТЭК СПб» с 2016 года заключено соглашение о взаимодействии при проведении испытаний, направленных на обеспечение эффективного контроля качества материалов и оборудования, применяемых при строительстве и реконструкции инженерных сетей, а также выявление недобросовестных поставщиков. В рамках этого соглашения лаборатория выполнила 84 испытания в 2016 году (из них результаты 53 испытаний соответствуют требованиям нормативной документации и 31 – не соответствует) и 275 испытаний в 2017 году (результаты 200 испытаний соответствовали требованиям и 75 – не соответствовали). В 2018 году в независимой лаборатории СПбГБУ «Центр энергосбережения» планируется провести 375 испытаний трубопроводной продукции и запорной арматуры по заявкам ГУП «ТЭК СПб».

Как отметил заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения» Юрий Иваницкий, лаборатория расширила возможности по измерениям массовой доли элементов в стальных изделиях в связи с существующей потребностью у государственных заказчиков и ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга. В перспективе лаборатория продолжит свое развитие. В настоящий момент она проходит процедуру подтверждения компетентности, которая позволит в 2018 году расширить номенклатуру трубопроводной продукции для оценки соответствия качества по 25 ГОСТам, включая испытания труб стальных, полиэтиленовых, различных видов запорной арматуры.

Независимая испытательная лаборатория СПбГБУ «Центр энергосбережения» создана по поручению вице-губернатора Игоря Албина и введена в действие в 2016 году по указанию губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Лаборатория находится в ведении Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга и выполняет экспертизу продукции поставщиков для предприятий ИЭК: трубопроводов, запорной арматуры и так далее. Сегодня лаборатория осуществляет контроль по 17 показателям трубопроводной продукции и по 10 показателям арматуры трубопроводной. Лаборатория обладает уникальным в Северо-Западном регионе оборудованием для испытания труб большого диаметра – до 1200 мм. И является единственной в Петербурге лабораторией, аккредитованной на выполнение испытаний труб с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

По материалам пресс-службы ГУП «ТЭК СПб»



